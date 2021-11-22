Borsa İstanbul'dan yeni rekor! Tüm zamanların en yükseği

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Aşıda çirkin oyun... Ve açıklama geldiAşıda çirkin oyun... Ve açıklama geldi#Kovid Aşısı
Mesut Özilden çok sert cevap'Mesut Özil'den çok sert cevap!'#Fenerbahçe
İlgi günden güne artıyor Yatırımcılar için süpermarketİlgi günden güne artıyor! 'Yatırımcılar için süpermarket'#VİOP
Cumhurbaşkanı Erdoğandan kritik Kabine sonrası önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Kabine sonrası önemli açıklamalar#Kabine Toplantısı
Muharrem öğretmen kansere yenildiMuharrem öğretmen kansere yenildi#Tekirdağ
Borsa İstanbuldan yeni rekor Tüm zamanların en yükseğiBorsa İstanbul'dan yeni rekor! Tüm zamanların en yükseği#Borsa İstanbul
Bakan Akar’dan Yunanistan’a tepki: Bu insanlık suçu ve ikiyüzlülüktürBakan Akar’dan Yunanistan’a tepki: Bu insanlık suçu ve ikiyüzlülüktür#Milli Savunma Bakanlığı
Trabzonsporun Gaziantep FK maçı 11i belli olduTrabzonspor'un Gaziantep FK maçı 11'i belli oldu#Süperlig
Libya’dan kurtarılan Türk büyük kurtuluşu anlattı: Hakan Fidan yanımıza geldi ve bizimle kucaklaştıLibya’dan kurtarılan Türk büyük kurtuluşu anlattı: Hakan Fidan yanımıza geldi ve bizimle kucaklaştı#Libya
1.000 dolarla yola çıkıp dünyanın en zenginlerinden oldu 90 yaşında hayatını kaybetti1.000 dolarla yola çıkıp dünyanın en zenginlerinden oldu! 90 yaşında hayatını kaybetti#Subway
Erdoğanın avukatından dava açıklaması: İddialar yalan, çarpıtma yapılıyorErdoğan'ın avukatından 'dava' açıklaması: İddialar yalan, çarpıtma yapılıyor#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kaybolanlar nereye gidiyor Kayıp tenisçi Peng ile ilgili akılalmaz iddialar...Kaybolanlar nereye gidiyor? Kayıp tenisçi Peng ile ilgili akılalmaz iddialar...#Peng Shuai
Derbide çıldırtan olay Diagne, Mert, İrfan...Derbide çıldırtan olay! Diagne, Mert, İrfan...#Galatasaray
11 yaşındaki kız termal havuza gitti, belsoğukluğuna yakalandı Doktor da şaşırdı...11 yaşındaki kız termal havuza gitti, belsoğukluğuna yakalandı! Doktor da şaşırdı...#Gonore Bakterisi
Ameliyata alınmıştı... Saatler sonra iyi haber geldiAmeliyata alınmıştı... Saatler sonra iyi haber geldi!#Kadir İnanır
HABERLEREkonomi Haberleri

Borsa İstanbul'dan yeni rekor! Tüm zamanların en yükseği

#Borsa İstanbul#REKOR#Endeks
Borsa İstanbuldan yeni rekor Tüm zamanların en yükseği

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,05 değer kazanarak, 1.755,48 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

Haberin Devamı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,16 puan artarken, toplam işlem hacmi 24,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,54 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,11 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,03 ile iletişim oldu.

Gün boyunca pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,05 değer kazancıyla tamamlayarak kapanış rekorunu 1.755,48 puana taşıdı. Analistler, ABD Başkanı Joe Biden'ın, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanlığına Jerome Powell'ı ikinci bir dönem için aday göstereceğinin açıklanması sonrasında piyasalarda iyimserliğin artmasına karşın küresel pay piyasalarında Avrupa'da uygulamaya alınan yeni tip koronavirüs kısıtlamaları ve Fed'in destekleyici para politikalarını beklenenden daha önce terk edebileceğine dair endişelerin etkilerinin devam ettiğini belirtti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.780 seviyesinin direnç, 1.700 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Borsa İstanbul#REKOR#Endeks

BAKMADAN GEÇME!

25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

#Zeynep Kankonde
Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlunun aşk pozu

Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu'nun aşk pozu!

#Çetin Altay
Bölgedeki konut, arsa ve arazilerin fiyatları uçtu İşte en değerli ilçeler

Bölgedeki konut, arsa ve arazilerin fiyatları uçtu! İşte en değerli ilçeler

#Çanakkale