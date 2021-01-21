Borsa İstanbul'dan yeni rekor

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, 1.582,04 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından önceki kapanışa göre 7,04 puan artışla 1.576,39 seviyesinde dengelendi. Toplam işlem hacmi 14,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,28 ve holding endeksi yüzde 0,18 değer kazandı.



Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,63 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 0,42 ile ticaret oldu.



Analistler, ABD'de Joe Biden'ın başkanlık görevine başlamasının ardından mali teşvik paketlerine ilişkin beklentilerin artmasıyla küresel ölçekte pay piyasalarının pozitif bir seyir izlediğini ifade etti.



Öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararlarının piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini aktaran analistler, iki bankanın da politika faizinde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini aktardı.



AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu, TCMB'nin politika faizini sabit bırakacağını tahmin ediyor. Ankete katılan 34 ekonomistin 2'si 50 baz puan, 4'ü 100 baz puan artış beklerken, 28 ekonomist değişiklik olmayacağını tahmin ediyor. Geçen yılın son PPK toplantısında politika faizi yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltilmişti.