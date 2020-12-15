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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 15.12.2020 - 13:11 | Son Güncelleme:

Borsa İstanbul'dan yeni rekor

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Borsa İstanbul'dan yeni rekor
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 değer kazanarak 1.391,20 puana yükselirken, 1.395,96 puanla da tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,64 puan artışla 1.391,20 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 13,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,60 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,73 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,77 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,74 ile metal ana sanayi oldu. BIST 100 endeksi gün içinde 1.395,96 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, ABD'nin, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı almasının beklentiler doğrultusunda olduğunu ve piyasalara etkisinin sınırlı kaldığını ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının uygulanmaya başlamasına karşın artan vakaların risk algısını artırdığına değinen analistler, bazı ülkelerde ek kısıtlamalara gidilebileceği ihtimaliyle de pay piyasalarının karışık bir seyir izlediğini söyledi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de sanayi üretim verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.440 puanın direnç olarak öne çıktığını, 1.320 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

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