Borsa İstanbul’dan yeni kapanış rekoru! Yeni tarihi zirveler görülebilir mi?

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Borsa İstanbul küresel piyasalardan pozitif ayrışırken, dün günü 2656 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Borsa İstanbul 100 endeksinin gün içi tarihi zirvesi ise, 8 Haziran tarihinde gördüğü 2684 puan seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın mesajları ve ABD ekonomisinin teknik olarak resesyona girmesi sonrası Fed’in faiz artırımlarında yavaşlayabileceği beklentileri güçlenirken; ABD-Çin ve Tayvan gerginliğiyle beraber jeopolitik riskin artmasıyla küresel borsalar üzerinde baskıya neden oldu.

Dünya endekslerinden pozitif ayrışan Borsa İstanbul’da, bilanço etkisi hissediliyor. İkinci çeyrek şirket karlarına dair beklentilerin sürmesi ve bir yandan açıklanan bilançolar, endeksin yükselişini desteklemeye devam ediyor.

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BIST 100 endeksi ağustos ayına güçlü bir başlangıç yaparken; endeksin yıl başından bu yana getirisi yüzde 42 oldu. Bankacılık endeksinin 2022 yılı getirisi yüzde 39; Holding endeksinin bu yılki getirisi de yüzde 55 olarak gerçekleşti. Birçok uzman Borsa İstanbul’da yeni rekor seviyeler görülebileceği konusunda birleşiyor.

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BORSA İSTANBUL’DA SON DURUM

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,21 oranında yükselişle başlarken; endeks açılışta 5,68 puanlık yükselişle 2662 puan oldu. BIST 100 endeksi sonrasında dalgalı bir seyir izlerken; gün içerisinde en yüksek 2678 puanı, en düşük 2648 puan seviyesini gördü. Endeks, saat 12:45 itibarıyla, yüzde 0,02 oranında yükselişle 2656 puandan işlem görüyor.

Bankacılık endeksi şu dakikalarda yüzde 0,14 değer kaybıyla 2212 puanda hareket ederken; holding endeksi ise yüzde 0,17 oranında düşüşle 2475 puanda bulunuyor.

YENİ ZİRVELERİN TEST EDİLMESİ BEKLENİYOR

Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı





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Borsa İstanbul yeni aya güçlü bir giriş yaptı ve dün 2656 puanla kapanış rekorunu gerçekleştirdi. Temmuz ayının ilk iki haftası bayram tatili dolayısıyla yatay ve kararsız geçerken, son iki haftasında ise endekste hareketlenmenin başladığı görüldü. Endeksin 18 Temmuz itibariyle 2400 seviyesinden destek bulmasıyla başlayan yükseliş hareketi korunuyor. Bilanço sezonunun açılmasıyla da endeksteki yükselişin hız kazandığı ve yeniden küresel taraftan pozitif ayrışmanın olduğu görülmekte.

Borsa İstanbul’da son zirve 2684 puanla haziran ayında gerçekleşmişti. Bugün için bu seviyeyi direnç noktası olarak takip ediyor olacağız. Bu zirvenin üzerinde seyirlerin devamında 2700 – 2750 direnç aralığı izlenebilir. Endeksin yeni zirveler test etmesi bu ortamda bekleniyor. Ancak önemli olan yeni zirveler sonrasında bu hareketini koruması olacaktır. Bu nedenle bu hafta için 2600 puan üzerinde hareketine devam etmesi bu açıdan önemli.

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Kısa vadede kar satışları oluşabilir ve bu hareketin 2600 puana kadar karşılanması durumunda yerini tepki alımlarına bırakması beklenebilir. Endeksin 2600 puan altına doğru bir sarkma yaşaması durumunda kısa vadeli düşüşün beklenmesi ve bu durumda nisan ayı zirvesi olan 2562 desteğinin ön plana çıkması gündeme gelebilir.

BİLANÇO DÖNEMİNDE YÜKSELİŞ SÜREBİLİR

İkinci çeyrek şirket karlarına dair beklentilerin sürmesi ve bir yandan açıklanan beklentileri karşılayan bilançolar, endeksin yükselişini desteklemeye devam ediyor. Bu nedenle bilanço döneminde bu yükselişin sürmesini bekliyorum.

Küresel piyasalarda, riskler aynı ve bu da iştahın zayıf kalmasına neden oluyor. Resesyon kaygısı, yüksek enflasyon, merkez bankalarının para politikalarında sıkılaşıyor olması ve son günlerde ABD-Tayvan ve Çin gerginliği de eklenmiş durumda. Özellikle jeopolitik risklerin ön planda olması dışarıda borsalar üzerinde baskının devam etmesine neden olabilir. Bugün içinde ABD-Tayvan ve Çin üçlüsüyle ilgili gelişmeleri takip ediyor olacağız. Yarın Türkiye’de temmuz ayı enflasyonu ve cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam verisi açıklanacak.

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