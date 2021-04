Borsa İstanbul'dan yatırımcılara sosyal medya uyarısı

Borsa İstanbul AŞ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yatırımcıları sosyal medya tuzaklarına karşı uyardı. Paylaşımda, "Doğru ve güvenilir bilgiden şaşma, sosyal medya tuzaklarına düşme. Sosyal medyada yapılan paylaşımlara karşı dikkatli olun." ifadelerine yer verildi.



Yapılan paylaşımda, sosyal medya tuzaklarına ve manipülasyon suçuna ilişkin uyarıların bulunduğu bir video da yer aldı. Videoda, finans teknolojilerindeki gelişmeler ve finansal hizmetlere erişimin kolaylaşmasıyla yeni yatırımcı sayısının her geçen gün arttığı belirtilerek, hem endekste hem işlem hacminde rekorlarla dolu bir yılın geride kaldığı anımsatıldı.



Milyonlarca yatırımcıya paydaşlık edildiğine işaret edilen videoda, "Yeni yatırımcılarla daha da büyüdük. Her bir yatırımcımızın sermaye piyasalarıyla finansal okuryazarlığını destekleyen çalışmalara imza attık. Peki, yatırıma olan ilgi ve yatırımcı sayısı arttıkça aynı oranda sosyal medya kanalları üzerinden yapılan dedikoduların ve manipülasyonların da arttığını biliyor muydunuz?" denildi.



Videoda, yatırımın profesyonel bir uzman eşliğinde sabırla sürdürülmesi gereken uzun soluklu bir yolculuk olduğu ancak son dönemde yatırımcıların karar verirken sosyal medyada yapılan paylaşımların etkisi altında kalabildiği vurgulandı.



Bu yüzden sosyal medyada bir fenomenin yorumları okunurken, bu kişinin ya da birlikte hareket ettiği kişilerin, aslında kendi pay alış ve satış işlemlerine arz veya talep yaratmak çabasında olabileceğinin akıldan çıkarılmaması gerektiği uyarısında bulunulan videoda, şunlar kaydedildi:



"Paylaşım yapanın kim olduğunu iyi araştırmalı, gerçek kimliğini gizleyen veya sahte isimlerle paylaşım yapan hesaplara karşı dikkatli olmalı, yapılan paylaşımlarda 'tüyo' diye tabir edilen, doğruluğu teyit edilemeyecek bilgilere itibar etmemelisiniz. Sosyal medya ve kitle iletişim araçları üzerinden yapılan yorum ve yatırım tavsiyesinin piyasa dolandırıcılığı veya piyasa bozucu eylem kapsamında değerlendirilebileceğini mutlaka göz önünde bulundurmalısınız. Çünkü sosyal medya ve diğer kitle iletişim araçları üzerinden oluşturulan gruplara dahil olan yatırımcılar, bu gruplar tarafından işlenen suçlara iştirak kapsamında hukuki ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirler. Bu konu kapsamında Sermaye Piyasası Kanunu'nda 2020 yılında birtakım değişiklikler yapıldı. Manipülasyon suçuna uygulanacak asgari hapis cezası 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı."



"RİSKLERİ SINIRLANDIRMAK İÇİN PAYDAŞLARIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ"



Videoda, Borsa İstanbul'un piyasaların güvenilir, şeffaf, etkin, adil ve istikrarlı bir ortamda işlemesini sağlamak amacıyla Tedbir Yönetim Sistemi (TYS) ve Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi'ni (VBTS) 2020 yılında proaktif bir yaklaşımla kullandığına işaret edildi.



Sadece 2020 yılında Borsa İstanbul'un VBTS kapsamında pay bazında toplam 500 defa tedbir uyguladığı aktarılan videoda, TYS kapsamında ise 156 defa pay bazında tedbir ve 81 defa 176 yatırımcı bazında tedbir alındığı bildirildi.



Videoda, tedbirlerle yatırımcıların aşırı fiyat hareketlerinden zarar görmesini engellemek amacıyla piyasadaki anomalilere karşı uyarılmalarının sağlandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:



"Bunun yanı sıra sosyal medya ağlarında yatırımcıları bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve potansiyel tehlikelere karşı farkındalık yaratmak amacıyla finansal okuryazarlığı artıracak webinar eğitimleri ve rehber mahiyetinde sunulan animasyon videoları yayınladık. Yatırımcıları yüksek volatilitenin getirdiği risklerden korumak için fiyat limitlerinin daraltılması, açığa satış yasakları gibi bazı önlemler ve pazar bazında işlem yöntemlerinin farklılaştırılması gibi yeni uygulamaları devreye aldık. Piyasaya zarar verebilecek seviyede işlem gerçekleştiren yatırımcıları uyarmak, yatırımcılarda farkındalık oluşturmak amacıyla yaptığımız çalışmalara yeni yılda da tüm hızımızla devam ediyoruz. Riskleri sınırlandırmak için yaptığımız çalışmalarla paydaşlarımızın her zaman yanındayız."

