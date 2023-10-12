Borsa İstanbul’dan şirketlere arz teşviki yatırımcıya koruma

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Bu kapsamda çok sayıda şirketin ziyaret edildiği vurgulanan açıklamada “Şirketlerle yapılan toplantılar sonrasında Borsa’ya katılım için bazıları davet edildi. 3 yıllık süreçte 130 şirket Borsa’da işlem görmeye başlarken buradan toplam 93 milyar liralık kaynak sağlandı” denildi. Arzdaki bu güçlü hareketliliğin kendini talep tarafında da gösterdiği vurgulanan açıklamada, endesk ve işlem hacminde yükselişlerin yaşandığına dikkat çekildi. Açıklamada böyle bir dönemde bazı yeni adımlar atıldığı belirtilerek bu adımlar şöyle sıralandı:

PROAKTİF ÖNLEMLER

Pazarlar arası geçiş değerlendirme kriterlerine ilişkin parametrelerde yapılan güncellemeler ile bazı şirketlerin paylarının daha sıkı işlem esaslarıyla işlem görmesi için düzenlemeler yapıldı.

Daha etkin bir fiyat oluşumunu sağlamaya yönelik olarak açılış seansında piyasa emri iletilmesi imkânı getirildi. Ayrıca emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesine izin verildi. Bu değişikliklerle seansın bu bölümüne daha fazla yatırımcının katılması yoluyla açılış fiyatına yansıyan bilgi akışının artırılması hedefleniyor.

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Özellikle yoğun talep olan halka arz payları başta olmak üzere gözetim faaliyetleri kapsamında daha proaktif önlemler alınıyor. Bu sayede şirket paylarının fiyatlarında volatilite yaşanması durumunda işlem esasları sıkılaştırılıyor. Bu kapsamda, Borsa İstanbul, 2023 yılında pay bazında 462 defa ve yatırımcı bazında 73 defa tedbir uyguladı.

EĞİTİCİ VİDEOLAR

Özellikle gençlere ulaşmak için resmi internet sitesinde ve sosyal medya kanallarında sosyal medya tuzaklarına, söylenti ve manipülasyonlara karşı bilgilendirici, eğitici ve uyarıcı içerikte videolar yayınlandı. Farkındalık yaratıldı.

Borsaya olan ilginin artmasıyla özellikle sosyal medyada görülen bilgi kirliliğine dikkat edilmesi gerekiyor. Yatırımcıların, işlem gören şirketlerle ilgili sağlıklı bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden erişmesi (www.kap.org.tr) gerektiği belirtilirken, yatırım süresi boyunca şirket açıklamalarının, özellikle sermaye artırımları veya temettü ödemelerine ilişkin duyuruların mutlaka KAP üzerinden takip edilmesi öneriliyor.

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Yatırımcılara; finansal okuryazarlık seviyelerini artırmalarını, sosyal medyaya itibar etmemelerini, aracı kurumların yatırım danışmanlarının tavsiyelerini dinlemelerini, aracı kurum uzmanlarının araştırma raporlarını okumalarını tavsiye eden Borsa İstanbul, bir yandan sermaye piyasalarının büyümesine katkı sağlarken bir yandan da yatırımcılarının korunmasına yönelik düzenlemeler yapıyor, tedbirler alıyor, yatırımcılarının finansal okuryazarlık düzeyini artırmaya çalışıyor.