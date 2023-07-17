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Borsa İstanbul'dan rekor açılış

Güncelleme Tarihi:

#Borsa İstanbul#Rekor#Piyasa
Borsa İstanbuldan rekor açılış
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2023 09:56

Borsa İstanbul haftanın ilk işlem gününe yüzde 1 oranında yükselişle 6501 puandan başladı.

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Borsa İstanbul yükseliş serisini sürdürüyor. BİST güne yüzde 1 oranında primle 6501 puandan başladı. Açılışta 384 hisse yükselirken 39 hisse düştü. Böylece BİST 6501 puan ile tüm zamanların rekorunu kırmış oldu.

Dolar 26,2499 lira, euro 29,5005 lira, gram altın ise 1648 liradan işlem görüyor.

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ERAL KARAYAZICI: 8500 PUAN POTANSİYELİ GÖZ ÖNÜNE ALINMALI

Bigpara yazarı Eral Karayazıcı, Borsa İstanbul'a yönelik olarak son yazısında detayı belirtti. Deneyimli fon yöneticisi Karayazıcı "Olası bir negatif ara akımda endeks 6,000-6,100 puan bandına gerileyecek olursa risk almak adına şartların ilgi çekici hale geleceğini yaz sonuna kadar olan kesitte 7,000 / yılsonunda kadar olan kesit adına 8.500 potansiyelini göz önüne alarak varlıklarda yerel hisse senetlerine yer verilebileceğini düşünüyorum" dedi.

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Karayazıcı'nın Borsa İstanbul değerlendirmesi şöyle:

Dış iklimin önümüzdeki özellikle 3-4 çeyrek BIST’i destekleyeceğini düşünüyor kalıcı kayıp yaşanması riskinin ihtimalini düşük buluyorum.

2023 sonunda 285 $ / 2024 ortalarında 350 $ test edilebilir.

Bırak $ bazını TRY bazı ne olabilir derseniz geçen haftayı 6438 puanda tamamlayan BIST 100 endeksi yakın vadede güçlü vergi artışlarından negatif etkilenerek bir geri çekilme yaşayabilir.

Olası bir negatif ara akımda endeks 6,000-6,100 puan bandına gerileyecek olursa risk almak adına şartların ilgi çekici hale geleceğini yaz sonuna kadar olan kesitte 7,000 / yılsonunda kadar olan kesit adına 8.500 potansiyelini göz önüne alarak varlıklarda yerel hisse senetlerine yer verilebileceğini düşünüyorum.

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#Borsa İstanbul#Rekor#Piyasa

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