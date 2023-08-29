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Borsa İstanbul'dan önemli fiyat adımı düzenlemesi

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#Borsa İstanbul#Hisse#Piyasa
Borsa İstanbuldan önemli fiyat adımı düzenlemesi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2023 06:43

Pay Piyasasında fiyat adımı ve kotasyon yayımla aralıkları düzenleniyor, Borsa Yatırım Fonlarına açılış seansı getiriliyor.

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Pay Piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında gerçekleşen işlemler esnasında uyulması gereken fiyat adımları ile piyasa yapıcıların kotasyon girişlerinde tabi oldukları maksimum kotasyon yayılma aralıkları ve borsa yatırım fonlarının işlem gördükleri seans akışı içerisinde birtakım değişikliklere gidildi.

Söz konusu değişiklikler 6/11/2023 tarihinden itibaren devreye alınacak.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, paylar, yeni pay alma hakları, gayrimenkul sertifikaları, sahipliğe dayalı kira sertifikaları, borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları işlem sıralarında geçerli olan fiyat adımı uygulaması aşağıdaki şekilde yeniden düzenlendi.

Borsa yatırım fonu işlem sıralarının seans akışı içerisine 09.40-09.56 arası emir toplama ve 09.56–10.00 saatleri arasında eşleştirme seanslarından oluşan bir açılış seansı ilave edildi.

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Paylar, Yeni Pay Alma Hakları, Gayrimenkul Sertifikaları, Sahipliğe Dayalı Kira Sertifikaları Fiyat Adımları:

Borsa İstanbuldan önemli fiyat adımı düzenlemesi

Borsa Yatırım Fonları, Gayrimenkul Yatırım Fonları ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Fiyat Adımları:

Borsa İstanbuldan önemli fiyat adımı düzenlemesi

Söz konusu sermaye piyasası araçlarında gerçekleştirilen piyasa yapıcılıkfaaliyeti çerçevesinde geçerli olan maksimum kotasyon yayılma aralıklarıaşağıdaki tabloda yer aldığı şekilde değiştirildi.

Maksimum Kotasyon Yayılma Aralıkları:

Borsa İstanbuldan önemli fiyat adımı düzenlemesi






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#Borsa İstanbul#Hisse#Piyasa

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