Borsa İstanbul'dan kote şirketlerin tanıtımına destek

Borsa İstanbul'un yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek, borsaya kote şirketlerin yatırımcılara tanıtılması amacıyla videolar hazırladığı bildirildi.



Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Sermaye piyasalarından daha geniş kitlelerin faydalanması, finansal okuryazarlığın artırılması ve yeni yatırımcılara yol göstermek için farklı içerikte videoları sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşan Borsa İstanbul, şimdi de borsaya kote şirketlerin yatırımcılara tanıtılması amacıyla videolar hazırlıyor." ifadelerine yer verildi.



Borsaya kote şirketlerin yetkililerinin kendilerini tanıtacakları ve uzun vadeli hedeflerini anlatacakları videoların hazırlanacağı kaydedilen açıklamada, hazırlanan videoların Borsa İstanbul sosyal medya ve dijital platformları üzerinden paylaşılmasının bu bilgilendirmenin önemli bir parçası olacağına inandıkları belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, "Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerimizin bilinirliğini artırmak, aynı zamanda yatırımcılarımızı şirketlerimiz hakkında bilgilendirmek amacıyla bizi de heyecanlandıran yeni bir projeye başladık. Projemiz ile Borsa İstanbul’da farklı pazarlarda işlem gören ve farklı sektörlerde hizmet veren şirketlerimizin tanıtım videoları çekilecek." ifadelerini kullandı.



Videolarda şirketin üst düzey yetkilileriyle uzun vadeli hedeflerine, stratejilerine ilişkin yapılacak röportajlar ve genel merkezleri ile üretim tesislerinin görüntülerinin yer alacağını aktaran Atilla, bu sayede yatırımcının her farklı şirket videosunda aynı anlayış içinde şirket hakkındaki temel bilgileri, şirketi kuran ya da yöneten, en yetkili ağızdan doğrudan almasını amaçladıklarını ifade etti.



Atilla, "Hızlı, net, kolay izlenebilir şekilde infografiklerle zenginleştirilecek videolar daha sonra Borsa İstanbul çatısı altında yer alan dijital platformlar üzerinden kamuoyu ile paylaşılacak. Bu videolar ile hem yatırımcılarımızı bilgilendireceğiz hem de ülkemiz ve sermaye piyasalarımız için her biri ayrı bir değer olan şirketlerimizin tanıtımına da katkı sağlamış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.