Borsa İstanbul’da yüzde 1’lik yükseliş

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Haftaya yüzde 0.62 yükselişle 10 bin 714,07 puandan başlayan ancak gün içi görülen satışlar nedeniyle düşüşe geçen endeks, pazartesi gününü yüzde 2.86’lık değer kaybıyla 10 bin 343,31 puandan tamamladı. Dün ise güne yüzde 0.11 yükselişle 10 bin 354,95 puandan başlayan endeks, günü yüzde 1 yükselişle 10 bin 446 puandan kapattı.

Borsadaki seyre ilişkin Hürriyet’e değerlendirmelerde bulunan Trive Yatırım Araştırma Direktörü Dr. Tuğberk Çitilci, pazartesi günkü ilk tetiklemenin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in borsaya vergiye yönelik açıklamaları olduğunu; getirilecek verginin borsadaki yukarı yönlü momentumu sınırlandırdığını; ikinci olarak da Suriye’de yaşanan olayların borsadaki satışları derinleştirdiğini anlattı.

‘TIRMANIŞ BEKLENTİSİ’

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Hürriyet’e konuşan Ata Yatırım Yurtiçi Piyasalar Uzman Yardımcısı Emre Özdemir de, “Borsa İstanbul’da haftaya önceden tahmin edemediğimiz bir düşüş ile başladık. Bu düşüşün sebebi, Şimşek’in önceki gün öğleden önce katıldığı televizyon programında borsa işlemlerine yönelik verginin bir sonraki vergi paketinde olacağı açıklamasının yanı sıra Suriye’nin kuzeyinde yaşanan taşkınlıklar neticesinde yaşanan panik satışları gösterebiliriz” dedi.

Salı gününe ise beklenen iştah ile olmasa da tepki alımları ile başlanıldığını anımsatan Özdemir, “Yer yer kısa vadeli geri çekilmelere sebebiyet verebilecek haber akışları gelse de, yılın başından bu yana yüzde 40’ın üzerinde yükseliş göstermiş olan ve -bazı istisnalar hariç- hâlâ ucuz olarak değerlendirebileceğimiz Borsa İstanbul’da emin adımlarla yukarıya tırmanışın devam etmesini bekliyoruz.”

‘VERGİ DÜNYANIN HER YERİNDE VAR’

-Perform Portföy Fon Yöneticisi Altan Aydın, piyasada borsaya getirilecek vergi tartışmalarını anlamsız bulduğunu söyledi. “Eğer yaşanan satış baskısı vergiye verilen tepkiyse, biraz aşırı bir tepki olduğu kanaatindeyim” diyen Aydın, “Bence asıl önemlisi borsaya vergi getirilecek olması değil, vergisiz yatırım aracı yok, dünyanın hiçbir yerinde de yok. Yalnızca yatırımcıyı teşvik edecek şekilde olmasını isteriz. Para politikasının yanında maliye politikası da olsun istiyoruz, vergi artışlarına da hayır diyoruz. O yüzden vergi tartışmalarını ben çok anlamlı bulmuyorum” diye konuştu. Suriye’de yaşanan olayların borsayı vergiye nazaran daha çok etkilediğini düşündüğünü ifade eden Aydın, “Yurtiçi piyasalardaki risk algısını Suriye ve sığınmacılar konusundaki hareketlenme etkiledi. Fakat zaten iki aydır ciddi bir yabancı çıkışı var. Ben borsada yaşanan bu son dalgalanmaları alım fırsatı olarak görüyorum” dedi.