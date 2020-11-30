Borsa İstanbul’da yeni rekorlar bekleniyor

AA Finans Analisti ve stratejist Cüneyt Paksoy, küresel bazda salgınının ardından yaşanan parasal genişlemenin nimetlerinden gelişen ülkelerin yeni yeni faydalanmaya başladığını ve uzun süre yabancı yatırımcı satışı baskısı altında kalan Türkiye piyasalarının da bu ülkelerin başında geldiğini söyledi. Paksoy, şu değerlendirmelerde bulundu:

POTANSİYELİNİ KORUYOR

“BIST 100 endeksi, dolar bazlı kısa vadede 1.70 sent civarına yükselmiş olsa bile kısa ve orta vadede hedef olarak gösterdiğimiz 2.00-2.50 sent hedefine gidebilecek potansiyelini korumaya devam ediyor. Bu da Türk lirası bazlı grafiklerde yeni rekorlar görme anlamına gelmekte. Teknik olarak Türk lirası bazlı baktığımızda ise gelecek kar satışları 21-50 günlük ortalamaları ve eski rekor olan 1.245 seviyesini de içinde barındıran 1.200-1.300 puan içinde veya üzerinde karşılanması önem arz ediyor. 1.350-1.400 üzerinde ek kuvvet kazandıkça kısa ve orta vadede ilk etapta 1.500-1.650 bandına kadar gitme potansiyeli görmekteyiz. 1.200-1.300 altına olası geri çekilmelerde ise 200 günlük ortalamayı içine alan 1.060-1.150 geniş bandı bu yükseliş hareketinin sınır desteği olarak görülmelidir.”