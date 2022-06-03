Borsa İstanbul’da tarihi zirve! Yeni rekorlar gelir mi?

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Küresel risk iştahının artmasıyla dünya borsa endekslerinde pozitif seyirler gözlenirken; Borsa İstanbul da buna eşlik ediyor. Borsa İstanbul 100 endeksi (BIST 100), dün günü 2601 puandan tamamlarken tüm zamanların en yüksek kapanış rakamına ulaştı. Endeks bugünkü işlemlerde ise, en yüksek 2623 puanı görerek gün içi tarihi zirvesini yeniledi. Gedik Yatırım Araştırma Müdürü Onurcan Bal Borsa İstanbul’da görülen zirvelerle ilgili yaptığı değerlendirmede, “Teknik olarak 2562 seviyesi üzerinde kalıcılık korunduğu sürece zirve yenilemelerinin devam edebileceğini değerlendiriyoruz” şeklinde belirtti.

Küresel projeksiyondan baktığımızda; enflasyonist baskı, büyüme rakamlarına yönelik düşüş beklentisi ve majör merkez bankalarının (ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası) parasal sıkılaşma adımları piyasalarda risk iştahını azaltırken; dünya borsa endeksleri üzerinde de negatif yönde direkt etkiliyor. Böyle bir tabloda Borsa İstanbul da dünya borsalarına eşlik edebilir. Uzmanlar hisse senedi yatırımcısının küresel gelişmeleri de yakından takip edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

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Borsa İstanbul 100 endeksi haftanın son işlem gününde, gün içi tarihi zirvesini 2623 puan seviyesine taşırken; gün içerisinde en düşük 2601 puana kadar geriledi. BIST 100 endeksi saat 14:14 itibarıyla yüzde 0,11 oranında yükselişle 2604 puandan işlem görüyor. Bankacılık endeksi ise, yüzde 0,38 değer kaybıyla 2146 puanda hareket ediyor.

Borsa İstanbul 100 endeksi, dünkü kapanış fiyatına göre, yılbaşından bu yana yüzde 39 oranında yükseliş sağladı.

ENDEKSTE 2562 PUAN SEVİYESİ KRİTİK

Onurcan Bal – Gedik Yatırım Araştırma Müdürü

Küresel risk iştahında son dönemde kaydedilen iyileşmenin katkısıyla mayıs ayının son haftasından itibaren BIST-100 Endeksi’nde de alımların etkili olduğu görülüyor. Endekste ilk olarak 2400 ve devamında 2500 direnç seviyelerinin aşılması ve bu seviyeler üzerinde tutunma sağlanması teknik olarak endeksi destekleyen gelişmeler oldu.

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Nisan ayının son bölümünde görülen ve zirve seviyesi olan 2562 seviyesi bu hafta içerisinde etkili olan alımlarla aşılırken, BIST-100 Endeksi zirve yenilemelerini devam ettiriyor. Bu tarafta teknik olarak 2562 seviyesi üzerinde kalıcılık korunduğu sürece zirve yenilemelerinin devam edebileceğini değerlendiriyoruz. Bu tarafta haftalık kapanış 2600 seviyesi üzerinde gerçekleşebilirse endeksteki pozitif momentumun yeni haftaya da taşınacağını değerlendiriyoruz. 2600 seviyesi üzerinde kalındığı sürece orta vadede ana yükselen kanalın üst bandının bulunduğu 2800 civarı gündemde kalmaya devam edecektir.

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KÜRESEL RİSK İŞTAHININ GÜCÜNÜ KORUMASI ÖNEMLİ

Özellikle yurt içinde yüksek enflasyonist döneme bağlı olarak yerli yatırımcıların alternatif getiri araçlarının sınırlı oluşu ve enflasyon sürecinde şirket gelir ve kâr rakamlarındaki artış beklentisi Borsa İstanbul’a ilginin korunmasına katkı sağlıyor. Endekste teknik görünüm gücünü korumaya devam ederken, yükselişlerin devamlılığı açısından küresel risk iştahının da gücünü koruması önem taşıyor.Bu hususta küresel çapta enflasyonist baskılar, merkez bankalarının sıkılaşma adımları ve büyüme kaynaklı zaman zaman artış kaydeden endişeler ana risk unsurları olarak takip ediliyor. Risk başlıklarındaki gelişmelere bağlı olarak küresel risk iştahının zayıfladığı ve küresel hisse piyasalarında yeniden satışların derinleştiği görülecek olursa, Borsa İstanbul’da da düzeltme hareketleri gündeme gelebilir. Bu nedenle küresel gelişmeler ve risk iştahının seyri yakından izlenmelidir.

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Son olarak piyasada zaman zaman dile getirilen enflasyona endeksli yeni bir ürün tanıtılacağı konusundaki olası gelişme ve haber akışları da takip edilmelidir. Böyle bir ürün açıklanacak olursa ilk fiyatlamalarda Borsa İstanbul üzerinde baskılayıcı bir etki oluşturabilir.

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