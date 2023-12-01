Borsa İstanbul'da S&P yükselişi

Haberin Devamı

Borsa İstanbul yükselişe geçti. BİST güne yüzde 1,55 oranında yükselişle 8071 puandan başladı. Açılışta 396 hisse yükselirken 50 hisse düştü. Yükselişte kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye'nin kredi notu görünümünü durağandan pozitife çevirmesi etkili oldu. Ayrıca S&P, ilerleyen zamanda kredi notunun da artabileceğini açıkladı.

BİST şu sıralar yüzde 1,17 oranında primle 8041 puandan işlem görüyor.

Dolar 28,9527 lira, euro 31,5677 lira, gram altın ise 1901 liradan işlem görüyor.