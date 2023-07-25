Borsa İstanbul'da rekorlar devam edecek mi? Uzmanlar yanıtladı

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Dün rekor seviyeyi 6.807,95 puana taşıyan Borsa İstanbul bugün de önceki kapanışa göre 26,31 puan ve yüzde 0,39 oranında artışla 6.721,45 puandan güne başladı. Borsa üst üste 5. haftadır yükseliş hareketinde.

KÜÇÜK YATIRIMCI NE YAPMALI?

Ekonomist Mustafa Aşkın, CNN Türk'te yaptığı değerlendirmede "Tasarruf sahibi bağlamında düşünüyor. Herkesin risk algısı farklı. Bu bağlamda herkes kendi riskini hesaplamalı ve öngörmeli. Rakamsal büyüklüklere kanmayıp piyasadaki trendleri takip etmeli. Borsa uzunca bir süredir trendini koruyor. Kendini dövize karşı dengelemeye çalışıyor. Enflasyonun yarattığı karlılık artışı şirketlerde görünüyor. Yine de bunun 2022'den düşük bi seviyede geleceği görünüyor. Portföy yapmakta fayda var. Hisse senedi alınacaksa elindeki tasarrufun yüzde 20-25 civarında bir hisse senedi, seçilmiş hisse senetleri ile yapılabilir. Diğer taraftan altın dolar ile birlikte değer kazancını artıyor. Fiziki altın yerine bankacılık sistemindeki fonlar mantıklı olabilir. Bir miktar mevduat da yine ek olacaktır." dedi.

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Dün rekor seviyeyi 6.807,95 puana taşıyan Borsa İstanbul bugün de önceki kapanışa göre 26,31 puan ve yüzde 0,39 oranında artışla 6.721,45 puandan güne başladı. Borsa üst üste 5. haftadır yükseliş hareketinde.

KÜÇÜK YATIRIMCI NE YAPMALI?

Ekonomist Mustafa Aşkın, CNN Türk'te yaptığı değerlendirmede "Tasarruf sahibi bağlamında düşünüyor. Herkesin risk algısı farklı. Bu bağlamda herkes kendi riskini hesaplamalı ve öngörmeli. Rakamsal büyüklüklere kanmayıp piyasadaki trendleri takip etmeli. Borsa uzunca bir süredir trendini koruyor. Kendini dövize karşı dengelemeye çalışıyor. Enflasyonun yarattığı karlılık artışı şirketlerde görünüyor. Yine de bunun 2022'den düşük bi seviyede geleceği görünüyor. Portföy yapmakta fayda var. Hisse senedi alınacaksa elindeki tasarrufun yüzde 20-25 civarında bir hisse senedi, seçilmiş hisse senetleri ile yapılabilir. Diğer taraftan altın dolar ile birlikte değer kazancını artıyor. Fiziki altın yerine bankacılık sistemindeki fonlar mantıklı olabilir. Bir miktar mevduat da yine ek olacaktır." dedi.