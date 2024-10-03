Borsa İstanbul’da Ortadoğu düşüşü

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Gün içinde de satış ağırlıklı seyir izleyen endeks, günü yüzde 3.62 düşüşle 9 bin 13 puandan tamamladı. Böylece, 2023 sonundan bu yılın temmuz ortasına kadar 7 bin 470 seviyesinden yüzde 49.6 artışla 11 bin 173’e kadar yükselen BIST 100 endeksi, 18 Temmuz 2024 tarihinden bu yana yaklaşık yüzde 18 düşüşle itibarıyla 9 bin 229’a kadar gerilemiş oldu.

İntegral Yatırım’dan yapılan açıklamada, “Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler piyasa üzerinde ciddi bir etki oluşturdu. İran’ın misilleme olarak İsrail’e yaptığı saldırıyla gerginliğin ciddi derece arttığını söyleyebiliriz. Önümüzdeki süreçte yaşanacak jeopolitik gelişmeler piyasalar üzerinde etkili olmaya devam edebilir” denildi.

Ata Yatırım Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş ise temmuz ayından bu yana yaşanan gerilemede, yüksek faiz ve kredi maliyetlerinin, ekonomideki yavaşlamanın ve nakit seviyelerindeki sıkışmanın etkili olduğunu; bunun yanı sıra son günlerde artan jeopolitik risklerin de Borsa İstanbul üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekti.

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‘YÖNETİLEBİLİR BİR TANSİYON’

“Ortadoğu’da yaşanan gelişmelerle oluşan jeopolitik riskler, gündemin ön sırasına yerleşmesine neden olur. Borsada oluşan baskı da artan jeopolitik risk algısıyla birlikte hız kazandı” diyen Demirtaş, “Yılın başından bu yana baktığımızda, borsadaki yüzde 23.5’lik artış, hem faiz getirisinin hem enflasyonun altında kaldı. Temmuz ayından bu yana yaşanan gerilemede, yüksek faiz ve kredi maliyetleri, ekonomide yavaşlama ve nakit seviyelerinde sıkışma etkili oldu” diye konuştu. “Ana senaryomuzda, jeopolitik risklere ilişkin olağandışı bir artış öngörmüyoruz” diyen Demirtaş, “Dünya genelinde, jeopolitik konularda ABD seçimleri öncesi tansiyonun yönetilebilir seviyede kalma olasılığını daha yüksek görüyoruz. Makroekonomide doğru politikalar uygulanmaya ve enflasyonda düşüş sinyali alınmaya devam ederken, özellikle faizlerin yeniden düşmeye başlayacağı beklentileri oluştuğunda, hisse senetlerine hızla geri dönüş olacağını düşünüyoruz” ifadelerine yer verdi.

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GELECEK ÜÇ AYDA ARTIŞ BEKLENTİSİ

Demirtaş, BIST 100 endeksinin yılın son 3 ayında mevcut seviyesinden daha yukarı bir seviyede olmasını beklediklerini ifade etti. Borsa İstanbul’un, eylül enflasyonunun açıklanmasının ardından her ay enflasyon verisine odaklanacağına, küresel faiz indirim sürecinden olumlu etkileneceğine ve ekonomide soğuma sağlanırken enflasyon beklentilerinin kırılmasıyla birlikte borsanın da yeniden yükseliş eğilimine girebileceğine işaret eden Demirtaş, “Özellikle, ekonomi programının başarısına ilişkin datalar geldikçe yabancı yatırımcıların da ilgisinin artmasıyla birlikte önümüzdeki 3 ayda daha yukarı bir seviyede olacağını öngörüyoruz” dedi.

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Ayrıca, ağustos ortasında yayımladıkları Ata Yatırım Strateji Raporun’a da atıfta bulunan Demirtaş, “12 aylık BIST-100 endeks hedefimiz 14 bin idi. Bu beklentiler ışığında, Borsa İstanbul’un yıl sonunu 10 bin 500-11 bin 500 aralığında bir seviyede kapatabileceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Dünya borsaları da düştü

ORTADOĞU’da artan gerilim, küresel piyasaları da olumsuz etkiledi.Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0.58, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0.81 ve İtalya’da FTSE MIB endeksi yüzde 1.04 düşerken, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0.48 yükseldi. Nasdaq yüzde 1.53 S&P 500 yüzde 0.93 ve Dow Jones yüzde 0.41 değer kaybederken VIX korku endeksinde yüzde 15 artış görüldü.