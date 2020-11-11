Borsa İstanbul’da çifte rekor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 0.93 değer kazancıyla 1.243 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11.46 puan artarken, toplam işlem hacmi 35.1 milyar lira ile rekor seviyeye ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 3.67 ve holding endeksi yüzde 0.95 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6.93 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 5.17 ile iletişim oldu.

AŞININ OLUMLU ETKİSİ

BIST 100 endeksi, koronavirüs aşısına ilişkin olumlu haberlerin devam eden pozitif etkisiyle Avrupa borsalarında görülen alıcılı seyre paralel olarak bankacılık hisselerinin öncülüğünde 1.243 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Analistler, koronavirüs aşısı, ekonomik teşvikler, jeopolitik ve siyasi gelişmelere ilişkin haberlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirtti.

2.7 MİLYAR DOLAR AÇIK

Bugün yurtiçinde ödemeler dengesi istatistikleri, yurtdışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ile veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.250 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını, 1.190 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının eylülde 2.7 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonuna ilişkin cari işlemler dengesi beklentilerinin ortalaması ise 32.7 milyar dolar açık olarak gerçekleşti. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 25 milyar dolar ile 40 milyar dolar arasında yer aldı.

TAHVİL İHALESİ

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün gerçekleştirdiği 2 tahvil ihalesinde 3 milyar 305.3 milyon lira borçlanmaya gitti. Bakanlık, ilk ihalede 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6.95 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 14.20, bileşik faiz yüzde 14.70 oldu. Hazine ikinci ihalede ise 5 yıl (1785 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6.30 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihraç etti. İhalede basit faiz yüzde 13.27, bileşik faiz yüzde 13.71 oldu.

AVRUPA BORSALARINA AŞI DOPİNGİ

Pazartesi günü ilaç üreticisi Pfizer ile ortağı BioNTech’in, aşılarının koronavirüsü önlemede yüzde 90 etkinlik gösterdiğini söylemesinin ardından DAX yaklaşık yüzde 5, CAC 40 yüzde 7.6 ve FTSE 100 yüzde 4.7 artış yaşamıştı. Avrupa borsaları, pazartesi günkü aşıdan kaynaklı iyimserliği sürdürerek ve pozitif bazı kurumsal gelişmeler sayesinde salı günü de yükselişini sürdürdü.