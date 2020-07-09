Borsa İstanbul’da 120 bin coşkusu

Çin’de yılbaşında ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, küresel bazda hükümetlerin ve merkez bankalarının trilyonlarca dolarlık önlemlerini de beraberinde getirdi.

81 BİNE GERİLEMİŞTİ

Alınan bütün önlemlere rağmen küresel pay piyasalarının büyük kısmı henüz salgın öncesi seviyelerin uzağında kalırken, Borsa İstanbul kayıplarının tamamına yakınını telafi etti. BIST 100 endeksi, 22 Ocak’ta 124.536 puanla tarihi zirvesinin görmesinin ardından koronavirüs salgının etkisiyle yaklaşık 2 ayda 81.936 seviyesine kadar geriledi.

TARİHİ YÜKSELİŞ

Endeks, bu seviyeden sonra tarihi bir yükseliş rallisine imza attı. Pay piyasalarındaki yükselişte, faizlerdeki gerilemenin ardından getiri arayışına giren yatırımcılar ile Türkiye’nin salgın döneminde sağlık alanındaki başarıları ile ekonomi alanındaki proaktif adımları önemli rol oynadı.

Düne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, salgın sonrasında ilk defa 120.000 puanı aşarak 120.203 puanı gördü. Böylece endeks, yaklaşık 5 ayın zirvesine ulaşırken, BIST 100 endeksi günü yüzde 0.52 düşüşle 118.712 puandan tamamladı. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 120.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 121.600 ve 122.800 seviyelerinin gündeme gelebileceğini kaydetti.