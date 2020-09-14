Borsa İstanbul’a yerli akını sürüyor

Özellikle son dönemdeki halka arzlar yeni yatırımcıları Borsa İstanbul’a çeken önemli unsurlardan biri olarak öne çıkarken, ağustosta halka arzı yapılan Fade Gıda’ya 12, Dinamik Isı Makine Yalıtım’a ise 27 kat talep talep geldi. Analistler, son dönemde düşen faiz oranlarının yatırımcıları getiri arayışına yönlendirdiğini, gelişen teknolojiyle birlikte aracı kurum ve bankaların mobil uygulamalarından kolayca işlem yapılmasının da yatırımcıları pay piyasasına çeken önemli faktörlerden olduğunu söyledi.

9 AYDIR ARTIYOR

Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) ağustos verilerinden derlenen bilgilere göre, ağustosta 76 bin 398 artan yerli gerçek yatırımcı sayısı 1 milyon 676 bin 196’ya ulaşarak rekor tazelerken, yılbaşından bu yana Borsa İstanbul’daki yerli yatırımcı sayısı 488 bin 138 yükseldi. Bu da yaklaşık yüzde 41’lik artışa işaret etti. Ağustostaki artışla birlikte Borsa İstanbul’daki yerli yatırımcı sayısı üst üste 13 aydır artarken, bu dönemde aylık bazda ortalama 40 bin 500 yatırımcı Borsa İstanbul’la tanıştı. MKK verilerine göre, nisanda 88 bin 992 artan yerli yatırımcı sayısı, aylık bazda tüm zamanların en çok arttığı dönem oldu. Borsa İstanbul’da yatırım yapan yabancı kurumsal yatırımcı sayısı ise son dönemde düşüş eğilimi gösterirken, ağustosta 43 azalarak 1.277’ye geriledi. Bununla birlikte yabancı gerçek yatırımcı sayısı ise son 9 aydır artıyor. Söz konusu dönemde aylık ortalama 203 kişi yatırımlarını değerlendirmek için Borsa İstanbul’u tercih etti.

HER YAŞTAN YATIRIMCI

Ağustosta 75 ve üstü yaş grubu hariç bütün yaş gruplarında yerli yatırımcı sayısı artarken, en yüksek artış 15 bin 773 kişi ile 30-34 yaş grubunda yaşandı.Portföy değerini en çok artıran yaş grubu 1 milyar 38 milyon lirayla 40-44 olurken, bu yaş grubu, 21 milyar 656 milyon lirayla en yüksek portföy değeri ve 227 bin 852 yatırımcıyla zirvede bulunuyor. Yılbaşından bu yana bütün yaş gruplarında yatırımcı sayısı yükseldi. Söz konusu dönemde en yüksek artış 98 bin 327 kişiyle 30-34 grubunda yaşanırken, bu yaş grubunu 88 bin 183 kişiyle 25-29 yaş grubu takip etti. Ocak-ağustos döneminde portföy değerini en çok artıran grup ise yüzde 176 ile 25-29 olurken, bu yaş grubunun portföy değeri 8 ayda 1 milyar 719 milyon liradan 4 milyar 753 milyon liraya yükseldi.