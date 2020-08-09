Borsa İstanbul’a devre kesici

Yapılan duyuruya göre BIST 100 endeksinin gün içerisinde, önceki günün kapanışına göre ilk eşik olarak yüzde 5 veya daha fazla ve ikinci eşik olarak yüzde 7 veya daha fazla düşmesi halinde işlemleri geçici olarak durduracak devre kesici sistemi, 10 Ağustos’tan itibaren uygulanmaya başlayacak. Devre kesici sistemi hisse bazında uygulanıyordu. Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi’nin (EBDKS) çalışması durumunda Pay Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’ndaki (VİOP) pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmeler ile Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulacak. EBDKS’nin devreye girmesi ile birlikte paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında 20 dakika boyunca işlemler durdurulacak. Daha sonraki 5 dakika boyunca emir toplanacak, sonraki 5 dakikada içinde de eşleştirme yapılarak işlem fiyatları belirlenecek ve duyurulacak.