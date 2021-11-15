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Borsa İstanbul'a 'BBVA' dopingi

#BORSA İstanbul#Bankacılık Endeksi#Garanti BBVA
Borsa İstanbula BBVA dopingi
Şenay ZEREN

Sabah saatlerinde Garanti BBVA tarafından gelen haberle beraber bankacılık hisselerinde sert yükselişler yaşanırken; bu yükselişin desteğiyle Borsa İstanbul 100 endeksinde rekor üzerine rekor seviyeler kırıldı. Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, yaşanan son gelişmeleri hurriyet.com.tr’ye değerlendirdi.

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Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksi, yeni haftanın ilk işlem gününe ‘Garanti BBVA' haberiyle tarihi seviyelerden başladı. Garanti BBVA'nın ana hissedarı olan Banco Bilbao Vizcaya Argentaria'nın, Garanti BBVA'nın tamamı için gönüllü pay alım teklifinde bulunacağını açıklamasının ardından, bankacılık hisselerinde başlayan hızlı yükseliş Borsa İstanbul'u zirveye çıkardı. BIST 100 endeksi, tüm zamanların gün içi rekorunu 1710 puan seviyesine taşırken; gün içerisinde en düşük 1672 puan seviyesini gördü. Borsa İstanbul, saat 14.25 itibarıyla yaklaşık olarak yüzde 4,35 oranında yükselişle 4 bin 717 puan seviyesinde hareket ediyor. Bankacılık endeksi ise 1616 puana tırmanarak 13 Ocak tarihinden beri en yüksek seviyeye ulaşırken; şu dakikalarda yüzde 9,72 oranında yükselişle 1615 puanda işlem görüyor.

BBVA'DAN 'GARANTİ' İÇİN ÖNEMLİ KARAR

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BBVA Yönetim Kurulu'nun Garanti BBVA'nın halihazırda BBVA mülkiyetinde bulunmayan yüzde 50,15 oranındaki paylarının tamamı için 12,20 Türk lirası satın alma bedeliyle bir gönüllü pay alım teklifi yapılmasına karar verdiği bildirildi.

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BBVAdan Garanti Bankasıyla ilgili flaş adımBBVA'dan Garanti Bankası'yla ilgili flaş adımHaberi görüntüle

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamada, tüm Garanti BBVA pay sahiplerinin teklifi kabul etmesi ve analistler tarafından Grup ve Türkiye iştiraki için tahmin edilen kar dikkate alındığında, işlemin 2022'de pay başına gelirinin yüzde 13,7 ve pay başına maddi defter değerinin Eylül 2021 itibarıyla yüzde 2,3 artıracağının tahmin edildiği belirtilerek, "Aynı şekilde, Grubun Çekirdek Ana Sermaye oranı üzerindeki beklenen etkisi, sermaye oranlarında azınlık paylarının hesaplanması bakımından, Eylül 2021 itibarıyla beklenen maksimum etki çok sınırlı (eksi -46 baz puanlık) olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Borsa İstanbula BBVA dopingi

Sabah saatlerinde gelen haber sonrası, Garanti BBVA'nın hisse fiyatı 11,63 lira ile tavan olurken, böylelikle 13 Şubat 2020 tarihinden bu zamana kadarki zirvesine ulaşmış oldu. 

BORSA’DA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı BBVA'dan 'Garanti Bankası' ile ilgili kararını şöyle değerlendirdi:

Borsa İstanbula BBVA dopingi

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“Türkiye'de hakim hissedarı olan bir grubun bir banka hissesinde ve borsada işlem gören tüm paylarıyla ilgili böyle bir teklifte bulunması elbette pozitif bir durum olurken; iyimserliği de artırdı. Türk varlıklarının değerlenmesiyle ilgili aşırı iskontoda olduğunu, hem temel değerleme olarak hem de alternatifi olan borsalarla kıyaslandığında Borsa İstanbul’un çok ciddi bir fiyat avantajı olduğunu daha önce de ifade ediyordum. Şimdi gelen bu haber üzerine, gerçekten ‘Türk şirketleri çok mu iskontolu, BBVA bunu yapıyorsa iyi bir şey mi var?’ tadında sorgulamalar artacaktır.

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Peki, şimdi ne olacak?

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1800-2000 bin puan bandını 2022 yılının ilk yarısı içinde BIST 100 endeksinin test etme potansiyeli bulunuyordu. Yaşanan bu gelişme 1800-2000 puan bandı içinde, Borsa İstanbul’un yılın sonuna kadar olan bölümde yükselme şansını görece artırdı."

Borsa İstanbul yukarı yönlü harekete devam edecek mi? İşte Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı'nın bugünkü video piyasa yorumu:  

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#BORSA İstanbul#Bankacılık Endeksi#Garanti BBVA

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