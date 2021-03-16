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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 16.03.2021 - 10:01 | Son Güncelleme:

Borsa İstanbul yükselişle açıldı

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Borsa İstanbul yükselişle açıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,41 artışla 1.561,78 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,30 puan ve yüzde 0,41 değer kazanarak 1.561,78 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,25 ve holding endeksi yüzde 0,27 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,51 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 3,13 ile spor oldu.

Dün 1.550-1.565 dar bandında hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,12 azalışla 1.555,47 puandan tamamlamıştı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomideki toparlanmanın güçlü olacağı beklentilerinin fiyatlanması ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1,6'nın altına gerilemesi ile küresel piyasalarda pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde AA Editör Masası'na konuk olacak Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklamalarının, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışlar verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve tarihi zirve konumundaki 1.582 seviyelerinin direnç, 1.550 ve 1.520'nin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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