Borsa İstanbul yükselişle açıldı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,13 puan ve yüzde 0,33 değer kazanarak 1.551,54 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,01 ve holding endeksi yüzde 0,18 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,58 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 3,77 ile madencilik oldu.



Dün, sınai endeksi öncülüğünde alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,38 artışla 1.546,41 puandan tamamladı.



Analistler, bugün sanal ortamda düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi ve dünya genelinde açıklanacak öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri öncesi küresel piyasalarda karışık bir seyrin izlendiğini söyledi.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka artış hızı yavaşlasa da mutasyon riski ve ekonomilerin toparlanmasına yönelik endişeler nedeniyle G7 Liderler Zirvesi'nde liderlerin vereceği mesajların önemine dikkati çeken analistler, bugün piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin de yatırımcıların gündeminde olduğunu kaydetti.



Fitch Ratings'in, Türkiye değerlendirmesinde genel olarak bir değişiklik beklenmemesine karşın not ve görünümün yükseltilebileceğine dair ihtimali dile getiren analistler de bulunuyor. Fitch Ratings, Ağustos 2020'de Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, not görünümünü ise "durağan"dan "negatif"e çevirmişti.



Analistler, bugün yurt içinde 2020 yılı 4. çeyrek uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat ve hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve 1.582 seviyelerinin direnç, 1.525 puanın destek konumunda olduğunu belirtti.