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Hürriyet
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 09.06.2020 - 10:04,Son Güncelleme:

Borsa İstanbul yükselişle açıldı

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Borsa İstanbul yükselişle açıldı
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,28 artışla 109.944,95 puana yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 307,86 puan ve yüzde 0,28 değer kazanarak 109.944,95 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,29 ve holding endeksi yüzde 0,35 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,70 ile spor, tek gerileyen ise yüzde 0,01 ile metal eşya, makine oldu.

Dün, üst üste 13 günlük rekor yükseliş serisini sonlandıran BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,35 değer kaybıyla 109.637,08 puandan tamamladı.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de açık iş sayısı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın kararları öncesi piyasalardaki dalgalı seyrin devam edebileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.000 puanın destek, 111.000 ve 113.000 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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