MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBorsa İstanbul yükselişle açıldı
GeriEkonomi Borsa İstanbul yükselişle açıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 30.04.2020 - 10:13,Son Güncelleme:

Borsa İstanbul yükselişle açıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Borsa İstanbul yükselişle açıldı
Abone Olgoogle-news

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,46 artışla 102.065,96 puana yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 470,64 puan ve yüzde 0,46 değer kazanarak 102.065,96 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,44 ve holding endeksi yüzde 0,66 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,63 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 0,85 ile metal ana sanayi oldu.

Dünya borsalarının, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı sonrası artan risk iştahı ile pozitif görünümünü koruduğu görülüyor.

Fed, dün akşam sona eren toplantısında politika faizini değiştirmeyerek 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Karar metninde, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı, Fed'in, bu zorlu dönemde ABD ekonomisini desteklemek için elindeki tüm araçlarını kullanmaya bağlı olduğu vurgulandı.

Analistler, bugün yurt içinde Enflasyon Raporu'ndaki veriler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın açıklamalarının gündemin odağında bulunduğunu ifade etti.

Yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve sonrasında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini aktaran analistler, Avro Bölgesi büyüme başta olmak üzere yoğun veri akışının da takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 103.400 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını, 100.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle