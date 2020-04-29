Borsa İstanbul yükselişle açıldı

Açılışta BIST 100 endeksi, 505,01 puan ve yüzde 0,50 değer kazanarak 101.212,50 puana çıktı.



Bankacılık endeksi yüzde 0,72 ve holding endeksi yüzde 0,57 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,39 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,28 ile ulaştırma oldu.



Dün 102.000 sınırına kadar çıkan BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,55 azalışla 100.707,48 puandan tamamladı.



Analistler, bugün ABD'nin ilk çeyrek büyümesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, saat 21.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın gelecek dönem para politikasına ilişkin yapacağı yönlendirmenin bekleneceğini bildirdi.



Beklentilerin, Fed'in alınan mali politika tedbirlerinin etkilerini görmek için faizlerde değişikliğe gitmeyeceği yönünde olduğunu kaydeden analistler, ABD'de GSYH'nin de ilk çeyrekte yıllık yüzde 4 gerileyeceğini öngörüyor.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 puanın direnç, 100.000 ve 99.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.



