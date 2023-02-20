Borsa İstanbul ve altında ne bekleniyor? Uzmanlar açıkladı... İşte kritik seviyeler

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Borsa İstanbul, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında 5 işlem günü kapalı kalmıştı. Geçtiğimiz hafta yeniden işlemlere başlayan BİST'te ilk gün hızlı yükseliş yaşanmış ve yüzde 10 civarında primle hisseler kapanış gerçekleştirmişti. Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul yönetiminin aldığı kararların etkisiyle birlikte güç kazanan BİST yükselişte kalıcılığı yakalayamadı.

Borsa İstanbul 5 gün kapalı kaldıktan sonra açıldığı ilk günkü ivmeyi diğer günlere taşıyamadı ve yataya yakın seviyelerde işleme devam etti.

İç piyasalardaki durumun dışında dış piyasalarda ABD ve Avrupa merkez bankalarının faiz artırma kararlılıklarının devam ettiğine dair sinyaller vermesi ve enflasyonla mücadele kazanılana kadar faiz artırımlarının süreceği mesajları piyasalar üzerinde etkili olmaya başladı.

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BİST bu açıklamaların gölgesinde yatay seyrederken enflasyonda düşüş yaşanması ve merkez bankalarının faiz indirimi beklentisi içinde yukarı yön izleyen altın satıcılı seyre yöneldi.

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Uzmanlar BİST'teki yükselişin alınan önlemler neticesinde gerçekleştiğini ve 5000 puanın üzerinde kalındıkça yükselişin devam edebileceğini açıkladı. Bireysel Emeklilik Fonları'nın BİST'e büyük oranda giriş sağladığını da belirten uzmanlar yurt dışında faiz oranlarının yüksek kalmasının yabancıların BİST'e olan ilgisini azalttığını kaydetti.

İşte uzmanların Borsa İstanbul ve altın değerlendirmesi

"ÖNLEMLERİN ETKİSİ HER GEÇEN GÜN AZALACAKTIR"



Ata Yatırım Yurtiçi Piyasalar Direktörü Şükrü Cem Kaya

Borsa İstanbul'daki hızlı yükselişi alınan önlemlere bağlayan Ata Yatırım Yurtiçi Piyasalar Direktörü Şükrü Cem Kaya, önlemlerin etkisinin her geçen gün daha da azalacağını söyledi.

Kaya'nın piyasa değerlendirmesi şöyle:

Deprem felaketi sonrası yaşanan sert dalgalanma sonrası alınan önlemler Borsa İstanbul da ciddi bir talebe neden oldu. Böylece kısa vadeli aşağı yönlü sert dalgalanmaya bağlı yatırımcıları koruma amaçlı önlemler fiyatlara yansıdı. Hem şirket geri alımları hem de BES içindeki devlet katkısının hisse oranın arttırılması bu süreçte etkili oldu. Ancak alınan bu önlemler sürdürülebilir olmadığı için etkisi her geçen gün azalacaktır.

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YABANCILAR SATIŞ TARAFINDA

Borsa İstanbul için 5100 seviye teknik olarak önemli. Bu seviyenin geçilmesi hareketin yukarı yönlü devamı yönünde ciddi bir sinyal olacaktır. Aşağıda ise 4900 seviyesi destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin altında satış baskısın artması beklenebilir. Yabancı takas oranı uzun süredir yüzde 30 un altına tarihi dip seviyelerde. Yabancı yatırımcı yukarı yönlü atakları satış fırsatı olarak değerlendirmeye devam ediyor. Bu stratejide yurtdışındaki faiz oranlarının yüksek kalması ve faiz artışlarının devam edileceği beklentisi oldukça etkili oluyor.

MERKEZ BANKASI'NIN KARARI ETKİLİ OLMAYACAK

Bu hafta gelecek TCMB faiz kararı politika faizlerindeki indirime devam edileceği yönünde. Ancak politika faizi mevcut enflasyonist ortamda piyasalar üzerindeki etkileyiciliğini tamamen kaybetmiş durumda. Bu nedenle karar nasıl gelirse gelsin piyasalarda etkisi olmayacaktır.

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99 DEPREMİ SONRASI DA SINIRLI YÜKSELİŞLER GÖRÜLDÜ

Ceyhun Yavaş / Dinamik Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı

Borsa yükselişi kalıcılık sağlayamadı yorumlarına katılmıyorum. Daha çok 1999 depremindeki piyasa hareketlerini incelersek o tarihte de sınırlı yükselişlerin olduğunu görmekteyiz.

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BES FONLARI GİRİŞ YAPTI, HİSSE GERİ ALIMLARI POZİTİF



BES fonlarında girişler büyük bir oranda gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Hisse alımlarının genel itibariyle etkisini sınırlı pozitif olarak yorumlamaktayız. Bu alımların büyüklükleri açısından geniş bir zamana yayılmasını olağan olduğunu düşünüyoruz.

BİST'TE 5000 PUAN ÖNEMLİ

BİST için kısa vadede 5.000 puan üzerinde kalıcılık sağlamamız halinde sırasıyla 5.200 ve 5.400 dirençlerini hedeflemekteyiz. 4800 ise önemli bir destek konumunda yer alıyor. Orta - uzun vade hedefimiz olan 8.000 puan seviyesini ise korumaktayız.

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YABANCI SATIŞLARI GERÇEKLEŞİYOR

Menkul kıymet istatistiklerine baktığımızda yabancı yatırımcılar 10 Şubat haftasında 131 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 8 milyon dolarlık DİBS satışı gerçekleştirdi. Yılın ilk altı haftasında hisse senedi piyasasından 374 milyon dolarlık çıkış söz konusu olurken tahvil piyasasına 43 milyon dolarlık giriş oldu. 52 haftalık bazda incelediğimizde ise 3,9 milyar doları hisse senedi, 2,3 milyar doları tahvil satışı olmak üzere 6,27 milyar dolarlık sermaye çıkışı gerçekleşti. Önceki hafta da sermaye çıkışı 6.40 milyar dolar düzeyindeydi.

ALTIN İÇİN KRİTİK DİRENÇ

Enflasyon ve faiz kıskacında olan altında 1820 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilmeyi takip ettik. Cuma gününü alımla geçiren altının 1829 dolar desteğine tutunduğunu görmekteyiz. 1854 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması halinde tekrar bir yükseliş hareketinin başlayacağı görüşündeyiz. Olası geri çekilmelerde ise 1805 seviyesi önemli bir destek konumunda yer alıyor.