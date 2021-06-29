Borsa İstanbul satıcılı açıldı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,29 puan ve yüzde 0,09 değer kaybederek 1.371,96 puana geriledi.



Bankacılık endeksi yüzde 0,03 ve holding endeksi yüzde 0,15 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,81 ile finansal kiralama faktoring, en çok değer kaybeden yüzde 0,58 ile ulaştırma oldu.



BIST 100 endeksi, dün güne yükselişle başlamasının ardından gelen satışlarla düşüşe geçerek yüzde 1,34 azalışla 1.373,25 puandan kapandı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen delta varyantının yayılımının hızlanmasına dair endişelerin ve bu paralelde yeniden gündeme gelen seyahat kısıtlamalarının pay piyasalarını baskıladığını belirtti.



Hisse bazlı hareketlerin ve volatilitenin artabileceğini aktaran analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.385 puanın altında kalıcılık sağlanması durumunda 1.360 puanın destek olarak izleneceğini, 1.400 puanın ise direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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