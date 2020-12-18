Borsa İstanbul satıcılı açıldı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,10 puan ve yüzde 0,08 değer kaybederek 1.398,26 puana geriledi.



Bankacılık endeksi yüzde 0,18 ve holding endeksi yüzde 0,04 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,84 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 0,78 ile metal ana sanayi oldu.



BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,50 değer kazanarak 1.399,36 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı beklenti anketi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceğini bildirdi.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve ekonomik etkilerine yönelik belirsizliklerin küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenmesine neden olduğunu ifade eden analistler, Kovid-19 aşısı ve ekonomiyi destekleme paketlerine ilişkin haberlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.320 seviyesinin destek konumunda olduğunu belirtti.