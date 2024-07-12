Borsa İstanbul rekor kırdı

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Borsa İstanbul güçlü alımların etkisiyle tarihi yüksek seviyesine ulaştı. BİST 11 bin 113 puan ile zirveyi gördü. Türkiye'nin uygulamış olduğu mali politikaların etkisi kendisini göstermeye devam ediyor. Yabancı yatırımcıların geçtiğimiz hafta net alıcı haline gelmesi bu hafta da yükselişi tetikliyor.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA NOT AÇIKLANACAK

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in 19 Temmuz Cuma gecesi açıklanması beklenen olası değerlendirmesinde, Türkiye'nin kredi notunu "B2"ye yükseltmesi beklenirken, görünümün ise "pozitif" olarak korunacağı tahmin ediliyor.

Moody's, Türkiye'nin görünümünü en son 12 Ocak 2024 tarihinde "durağan"dan "pozitif"e revize etmiş, kredi notunu ise en son 12 Ağustos 2022 tarihinde 'B2'den 'B3'e indirmişti.