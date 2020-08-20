MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBorsa İstanbul, 'müjde' öncesi 3 haftanın en yüksek kapanışını yaptı
GeriEkonomi Borsa İstanbul, 'müjde' öncesi 3 haftanın en yüksek kapanışını yaptı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 20.08.2020 - 18:51 | Son Güncelleme:

Borsa İstanbul, 'müjde' öncesi 3 haftanın en yüksek kapanışını yaptı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Borsa İstanbul, 'müjde' öncesi 3 haftanın en yüksek kapanışını yaptı
Abone Olgoogle-news

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı 'müjde' öncesinde, 1.126,80 puanla 30 Temmuz'dan bu yana en yüksek kapanışını yaptı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,09 puan artarken, toplam işlem hacmi 24,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,05 ve holding endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,98 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,89 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "müjde" açıklamasıyla iki gündür dünya borsalarından pozitif ayrışan BIST 100 endeksi, bugün enerji hisselerinde yoğunlaşan alımlarla 1.131,70 puana kadar yükseldi.

Kapanışa yakın kar satışları ile kazançlarının bir kısmını geri veren borsa günü yüzde 0,19 artışla 1.126,80 puandan tamamladı.

Analistler, yarın Erdoğan'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını, yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.150 seviyesinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle