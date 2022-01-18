Borsa İstanbul için rekor yıl

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2021 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan ve 2021 yılının birçok açıdan başarılı bir yıl olduğunu ifade eden Korkmaz Ergun, “Halka arz sayılarının, işlem hacimlerinin, endekslerin ve yatırımcı sayılarının rekorlar kırdığı 2021 yılı, sermaye piyasaları açısından başarılı bir yıl oldu. Salgın sürecine rağmen tüm hizmetlerin kesintisiz bir şekilde sunulması sağlandı, piyasanın ihtiyaçlarına göre yeni finansal ürün ve hizmet geliştirme çalışmalarına hız kesmeden devam edildi. Sektör olarak aslında çok ciddi bir sınavdan geçildi, değişen koşullara hızlı bir şekilde ayak uydurulması başarıyla sağlandı. Tüm sektör paydaşlarıyla iş birliği içerisinde özveriyle çalışıldı” dedi.

21.6 MİLYAR LİRALIK HALKA ARZ

‘2021 yılında elde ettiğimiz en önemli rekor halka arz sayısında oldu’ diyen Ergun şunları söyledi: “Halka arz edilen 52 şirket ile halka arz sayısında rekor kırıldı. 21.6 milyar TL büyüklüğünde halka arz gerçekleştirildi. 2020 yılında ise 8 şirket ile 1.1 milyar TL tutarında halka arz gerçekleştirilmişti. Bundan önceki rekor 35 şirket ile 1990 yılındaydı. Böylece, Dünya borsaları arasında, halka arz sayısı bakımından Borsa İstanbul 14 basamak birden yükselerek 13’üncü sıraya yerleşti. İstanbul, Ankara, Aydın, Balıkesir, Denizli, Erzurum, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Rize gibi ülkemizin farklı şehirlerinde faaliyet gösteren birçok sektörden şirket bu yıl aramıza katıldı. Şirketlerimizin ihtiyaç duyduğu uzun vadeli finansmana erişmelerine destek olduk. Şirketlerin öz sermayelerini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Amacımız; her sene, ülkemizin büyümesine katkı sağlayan çok sayıda şirketimizin yatırımlarını halka arz aracılığı ile finanse etmelerini sağlamaktır. Çünkü şirketlerimizin yatırımları için ihtiyaç duydukları “uzun vadeli TL” sadece sermaye piyasalarında ve Borsa’da mevcuttur. 2021’de aynı zamanda borçlanma aracı ihraçlarıyla 258.5 milyar TL kaynak sermaye piyasaları aracılığıyla sağlanmış oldu. Ülkemizin büyümesinin temel dinamosu olan, üretim yapan, yatırım yapan, ihracat yapan ve istihdam oluşturan şirketlerimizi, yatırımlarını ve büyümelerini sermaye piyasaları yoluyla finanse etmeleri için borsaya davet ediyoruz.” 2020 yılı başında 1.2 milyon vatandaş pay senedi sahibi iken, bu sayının 2021 yılında 2.4 milyona kadar yükseldiğine dikkat çeken Ergun, “Bireysel yatırımcı sayısındaki artışın, sorumluluklarımızı artırdığı bilinciyle hareket ediyoruz. Yatırımcılarımızı finansal okuryazarlık konularında bilgilendirmeye yönelik adımlar atıyoruz ve yatırımcı menfaatlerinin korunması amacıyla tedbirler alıyoruz” ifadelerini kullandı.

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ARTAN PİYASA İŞLEM HACİMLERİ

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Korkmaz Ergun, 2021 yılında Pay Piyasası’nda 91.2 milyar TL ile, Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası’nda 69.4 milyar TL ile günlük işlem hacmi rekorları kırıldığına dikkat çekerek, Pay Piyasası’ndaki 2021 günlük ortalama işlem hacminin 30.2 milyar TL gerçekleşerek, 26.2 milyar TL’lik günlük ortalama işlem hacmine sahip olan 2020’ye kıyasla arttığını, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nın da 2021’de çok ilgi gördüğünü belirtti.