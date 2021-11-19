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Borsa İstanbul haftayı yükselişle kapattı

#Borsa İstanbul#Haftalık Kapanış#Endeks
Borsa İstanbul haftayı yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,03 değer kazanarak, 1.737,33 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

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Gün boyunca dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,45 puan artarken, toplam işlem hacmi 29,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,01 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,39 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,43 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 5,18 ile ulaştırma oldu.

Hafta genelinde dünya borsalarından pozitif ayrışan BIST 100 endeksi, bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 6,03 değer kazandı. Böylece haftalık bazda yükseliş serisini üst üste 6. haftaya taşıyan BIST 100 endeksi, 1.737,33 puanla günlük ve haftalık kapanış rekorunu kırdı.

Analistler, gelecek haftanın gündeminde ABD ve Almanya'da büyüme ile dünya genelinde Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin öne çıktığını belirterek, ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının da takip edileceğini kaydetti.

Küresel piyasalarda artan enflasyon endişeleri nedeniyle, beklentiler üzerinde etkili olacak veri ve açıklamaların yanı sıra ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin de yatırımcıların radarında olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.760 puanın direnç, 1.700 ve 1.670 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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