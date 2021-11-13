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Borsa İstanbul haftayı rekorla kapattı

#Borsa İstanbul#BIST 100#Rekor
Borsa İstanbul haftayı rekorla kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 0,83 değer kazancıyla tamamlayarak kapanış rekorunu 1.638,50 puana taşıdı.

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BIST 100 endeksi dün, önceki kapanışa göre 13,44 puan artarken, toplam işlem hacmi 21,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,63 ve holding endeksi yüzde 0,98 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,86 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,27 ile bilişim oldu.

Gün boyunca pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,83 değer kazancıyla tamamlayarak kapanış rekorunu 1.638,50 puana taşıdı.

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1.650 PUAN DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı ve bütçe dengesi, yurt dışında ise Japonya'da büyüme, Avro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon, Çin'de ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.650 puanın direnç, 1.570 seviyesinin ise destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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