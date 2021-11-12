Borsa İstanbul haftayı rekorla kapattı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Muz yeme görüntüleri tepki çekmişti... Yeni açıklama: Karar verildi'Muz yeme' görüntüleri tepki çekmişti... Yeni açıklama: Karar verildi#Muz Paylaşımı
Bill Gates ülkeleri açıklamıştı... Ve kötü haber geldiBill Gates ülkeleri açıklamıştı... Ve kötü haber geldi!#Bill Gates
Şenol Güneş için bomba sözler: Takım çalıştırsın göreyim, Sergen Yalçın...Şenol Güneş için bomba sözler: 'Takım çalıştırsın göreyim, Sergen Yalçın...'#Murat Sancak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2040 vizyonu belgesini kabul ettikCumhurbaşkanı Erdoğan: 2040 vizyonu belgesini kabul ettik#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Borsa İstanbul haftayı rekorla kapattıBorsa İstanbul haftayı rekorla kapattı#Borsa İstanbul
Otogarlar ana baba günü Seferler doldu, İstanbulda trafik felç olduOtogarlar ana baba günü! Seferler doldu, İstanbul'da trafik felç oldu#Ara Tatil
Cesedini su kuyusuna atmıştı Kan donduran ifade: Ölmesi 40 dakika sürdüCesedini su kuyusuna atmıştı! Kan donduran ifade: Ölmesi 40 dakika sürdü#Kadın Cinayeti
Lütfü Türkkan hakkındaki fezleke MeclisteLütfü Türkkan hakkındaki fezleke Meclis'te#Lütfü Türkkan
Ünlü modacı son yolculuğuna uğurlandı... Daha 2 gün önce konuştukÜnlü modacı son yolculuğuna uğurlandı... 'Daha 2 gün önce konuştuk'#Bahar Korçan
UEFA Galatasarayın itirazıyla ilgili kararını açıkladıUEFA Galatasaray'ın itirazıyla ilgili kararını açıkladı#Galatasaray
‘Savunma’nın devleri İstanbulda...‘Savunma’nın devleri İstanbul'da...#Savunma Sanayi
Bakan Elvandan döviz kuru mesajıBakan Elvan'dan döviz kuru mesajı!#Bakan Elvan
Prenses artık sarayda yaşamak istemiyor nın üstündeki dairede oturacakPrenses artık sarayda yaşamak istemiyor nın üstündeki dairede oturacak#Prenses Charlene
Ünlü oyuncunun oğlu büyüdü, evleniyor...Ünlü oyuncunun oğlu büyüdü, evleniyor...#Şebnem Özinal
Samimi sözler: Çok utanıyorum, çok geriliyorumSamimi sözler: Çok utanıyorum, çok geriliyorum!#Enis Arıkan
HABERLEREkonomi Haberleri

Borsa İstanbul haftayı rekorla kapattı

#Borsa İstanbul#Kapanış Rekoru#Sektör
Borsa İstanbul haftayı rekorla kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,83 değer kazancıyla tamamlayarak kapanış rekorunu 1.638,50 puana taşıdı.

Haberin Devamı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,44 puan artarken, toplam işlem hacmi 21,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,63 ve holding endeksi yüzde 0,98 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,86 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,27 ile bilişim oldu.

Gün boyunca pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,83 değer kazancıyla tamamlayarak kapanış rekorunu 1.638,50 puana taşıdı.

Analistler haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı ve bütçe dengesi, yurt dışında ise Japonya'da büyüme, Avro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon, Çin'de ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.650 puanın direnç, 1.570 seviyesinin ise destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 100 baz puan indirilerek yüzde 15'e çekileceğini tahmin ediyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 200 baz puan azalarak yüzde 15 oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Borsa İstanbul#Kapanış Rekoru#Sektör

BAKMADAN GEÇME!

Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı

Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı!

#Koronavirüs
Hülya Avşar Telefonumdan silmedim demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu

Hülya Avşar 'Telefonumdan silmedim' demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu

#Magazin Tarihi
Bill Gates uyarmıştı... Acı itiraf geldi İşte dünyayı bekleyen yeni tehlike

Bill Gates uyarmıştı... Acı itiraf geldi! İşte dünyayı bekleyen yeni tehlike

#Bill Gates