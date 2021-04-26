Borsa İstanbul hafif satıcılı açıldı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,57 puan ve yüzde 0,12 değer kaybederek 1.343,58 puana geriledi.



Bankacılık endeksi yüzde 0,21 ve holding endeksi yüzde 0,15 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,18 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,99 ile elektrik oldu.



Cuma günü resmi tatil olması dolayısıyla geçen haftayı perşembe günü tamamlayan BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 4,47 değer kaybetti. Endeks, perşembe gününü ise gelen tepki alımları neticesinde yüzde 1,10 artışla 1.345,15 puandan tamamladı.



Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endeksleri ve ABD'de dayanıklı mal siparişleri verilerinin izleneceğini belirterek, haftanın veri gündeminde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı Enflasyon Raporu ile ABD Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararlarının öne çıktığını söyledi.



Bu hafta yurt içinde açıklanacak şirket finansal sonuçlarının da hisse ve sektör bazlı hareketleri artırabileceğine işaret eden analistler, Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesi sonrası ABD ile artan gerilim nedeniyle konuyla ilgili gelişmelerin izleneceğini kaydetti.



Analistler ayrıca, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.300-1.310 bandının destek konumunda olduğunu, olası yükselişlerin güç kazanabilmesi için 1.400 puanın üzerinde kalıcılık aranacağını bildirdi.

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