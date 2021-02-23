Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Küresel piyasalarda, aşılamadaki ilerlemenin yarattığı iyimser havayla, yatırımcıların küresel ekonomide toparlanmanın hız kazanacağını öngörmeleriyle, dolar başta sterlin ve euro olmak üzere önde gelen para birimleri karşısında son yılların en düşük düzeylerine geriledi.



Hazine'nin Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksli 5 yıllık tahvili yeniden ihracında dönemsel faiz yüzde 4.31, net satış 2 milyar 300.9 milyon lira, nominal teklif 3 milyar 458 milyon lira, tahvilin yeniden ihracı öncesinde piyasa yapıcılara rekabetçi olmayan teklif (ROT) satışı da 600 milyon lira oldu.



Döviz piyasalarındaki işlemlerde;



- dolar en düşük 7.0039 lira ve en yüksek 7.0444 lirayı gördükten sonra, 7.03 – 7.04 lira aralığında,



- euro en düşük 8.5250 lira ve en yüksek 8.5765 lirayı gördükten sonra, 8.56– 8.57 lira aralığında,



- sterlin en düşük 9.8617 lira ve en yüksek 9.9234 lirayı gördükten sonra 9.89 – 9.90 lira aralığında hareket ediyordu.



Küresel piyasalarda 1.21504 - 1.21777 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21667 düzeyindeydi.



TSKB'nin günlük bülteninde, küresel piyasalarda risk iştahının dün zayıf geliştiğine işaret edilerek, şöyle denildi:



"Açıklanan az sayıda makroekonomik veri beklentilerin üzerinde gelirken, emtia fiyatları ve ABD tahvil faizlerindeki devam eden yükselişle riskli varlıklar baskı altında kaldı. Öncü PMI verilerinin ardından Almanya’da imalat sanayinde güven endeksi tahminlerden hızlı toparlandı.



"ABD’de mali destek paketi konusunda tartışmalar sürerken, Hazine Bakanı Janet Yellen şirketler üzerindeki vergilerin artırılmasından yana olduğunu söyledi ve bir servet vergisi uygulamasından kaçınırken sermaye kazançları üzerindeki oranları artırmayı dikkate aldığının işaretini verdi.



"Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi’nde finansman koşullarının seyri açısından uzun vadeli faizleri yakından izlediklerini söylerken, bölgenin en büyük ekonomisinde tahvil faizleri hafif geriledi.



"Ancak, ABD 10 yıllık tahvilinin faizi dün 2 baz puan artışla yüzde 1.37’ye yükseldi. Brent tipi ham petrolün varil fiyatı dün yüzde 3.7 artışla 65.2 dolara çıkarken, altının ons fiyatı yüzde 1.5



artışla 1,809 dolara yükseldi.



"Dolar gelişmiş diğer ekonomilerin para birimleri karşısında zayıflarken, gelişmekte olan ekonomilerin para birimleri kırılgan bir seyir izledi. Bu ortamda hisse senetlerinde genele yayılan satışlar öne çıktı. Brezilya gibi ülke özel negatif haber akışının öne çıktığı piyasalarda satışlar daha şiddetli gerçekleşti.



"Türk finansal varlıkl ar küresel eğilimlerle satış baskı sı al tında kaldı. Şubat ayı reel sektör güven endeksi ve diğer sektörel güven endeksleri zayıflayan bir eğilim ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz dönemdeki zorlu koşullar altında bir ödemeler dengesi sorunu yaşanmaması için planlı bir şekilde ve hukuka uygun döviz piyasasında işlem yapıldığını söyledi.



"Hazine yurtiçinden 3 yıl vadeli altına dayalı tahvil ve kira sertifikalarıyla 49.2 ton ve 5 yıl



vadeli TLREF’e endeksli tahvil ile rekabetçi olmayan teklifler dahil 2.6 milyar TL borçlandı. TLREF’in ihalesinde ortalama bileşik faiz yüzde 18,40 seviyesinde oluştu.



"Borsa İstanbul 100 ve 30 endeksleri dün küresel eğilimlerle uyumlu olarak sırasıyla yüzde 0.6 ve yüzde 1.1 düşerken, TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 1.0 değer kaybetti. Ülke risk primi ve tahvil faizlerinde yükselişler yaşandı.



"Yeni güne küresel piyasalar dünkü satışların ardında toparlanarak başladı. Emtia fiyatlarındaki devam eden yükseliş bazı finansal varlıkları desteklerken, gün içinde salgın ve aşılama faaliyetlerinin yanında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın Senato Bankacılık Komitesi’nde yapacağı konuşma izlenecek.



"Yurtiçinde Hazine 14 yıl vadeli iskontolu ve 6 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvil ihraç edecekken, Türk finansal varlıkların seyri açısından küresel risk iştahının belirleyici olabileceği düşünülüyor."