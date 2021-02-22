Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Küresel piyasalarda aşılamadaki ilerlemenin yarattığı iyimser havayla, yatırımcıların küresel ekonomide toparlanmanın hız kazanacağını öngörmeleriyle, dolar başta sterlin ve euro olmak üzere önde gelen para birimleri karşısında son yılların en düşük düzeylerine geriledi.



Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayında 200 baz puanlık artışla yüzde 17 düzeyine yükselttiği politika faizini değiştirmedi.



TCMB Para Politikası Kurulu’nun Perşembe günü düzenlenen toplantısından sonra yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir" denildi ve eklendi:



"Kalıcı fiyat istikrarı ve yüzde 5.0 hedefine varıncaya kadar, para politikası faizi ile gerçekleşen/beklenen enflasyon arasındaki denge, güçlü dezenflasyonist etkiyi koruyacak şekilde kararlılıkla sürdürülecektir."



Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch, Türkiye’nin kredi notu görünümünü yeni ekonomi ekibi tarafından daha tutarlı politikalar yürütülmesi ve sıkı para politikası izlenmesini gerekçe göstererek "negatif"ten "durağan"a çevirdi.



Fitch, Türkiye’de enflasyonun 2021 sonunda yüzde 11’e gerileyeceğini ancak merkez bankası hedefinin üzerinde kalacağını, gayrı safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 5.7 artacağını, 2020’de gayrı safi yurtiçi hasılanın yüzde 5.3’ü kadar gerçekleşen cari açığın da, 2021’de yüzde 2.9’a gerileyeceğini öngördü.



Döviz piyasalarındaki işlemlerde;



- dolar en düşük 6.9534 lira ve en yüksek 7.0029 lirayı gördükten sonra, 6.97 6.98 lira aralığında,



- euro en düşük 8.4299 lira ve en yüksek 8.4926 lirayı gördükten sonra, 8.46 8.47 lira aralığında,



- sterlin en düşük 9.7528 lira ve en yüksek 9.2837 lirayı gördükten sonra 9.77 9.78 lira aralığında hareket ediyordu.



Küresel piyasalarda 1.21125 - 1.21355 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21207 düzeyindeydi.



TSKB’nin günlük bülteninde, "Küresel piyasalarda risk iştahı kırılgan bir seyir izliyor" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:



"Gelişmiş ekonomilerde Cuma günü açıklanan veriler küresel ekonomideki yavaşlamanın endişe edildiği kadar sert olmadığına işaret etse de ABD tahvil faizlerindeki hızlı yükselişin etkisiyle riskli varlıkların bir kısmı satış baskısı altında kaldı.



"Öncü hesaplanan verilere göre ABD, Euro Bölgesi ve İngilterede satın alma yöneticileri endeksleri (PMI) Şubatta imalat sanayindeki hızlanmanın sürdüğüne işaret ederken, hizmetlerde salgın nedeniyle karışık bir görünüm ortaya çıktı.



"ABD 10 yıllık tahvilinin faizinin 6 baz puan artışla yüzde 1.35e yükseldiği Cuma günü gelişmekte olan ekonomilerin hisse senetlerinde yüzde 0.3 yükselirken, dünya genelinde yükseliş yüzde 0.1de kaldı.



"Dolar gelişmiş diğer ekonomi para birimleri karşısında güçlenirken, gelişmekte olan ekonomilerin para birimleri karşısında hafif geriledi. Altın fiyatları Cuma gününü yüzde 0.4 yükselişle tamamlarken, ham petrol fiyatları geriledi.



"Türk finansal varlıklar göreceli pozitif seyrini korudu. Makroekonomik veri akışı görece sınırlıyken, Türk finansal varlıklar Cuma gününü pozitif ayrışarak tamamladı.



"Hisse senetleri gösterge endeksleri günü yüzde 1i bulan yükselişle tamamlarken, TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yatay kapandı.



"Ülke risk primindeki sınırlı iyileşmeyle birlikte TL cinsi tahvil faizlerinde gerilemeler



gözlendi. Cuma günü kapanırken, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiyenin kredi notunu BB-de sabit tutarken, görünümünü negatiften durağana yükseltti.



"Yeni güne küresel piyasal ar dünden geçen haftadan kalan zayıf risk iştahı ile başladı. Tahvil faizlerindeki yükselişin yol açtığı riskten kaçış eğilimi bu sabah yavaş da olsa etkili oluyor. Gün içinde salgın ve aşılama faaliyetlerinin yanında Almanya 2020 son çeyrek revize büyüme ve Şubat ayı imalat sanayi güven endeksi (IFO) verileri takip edilecek.



"Yurtiçinde TCMB Şubat ayı reel sektör güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranını, TÜİK sektörel güven endeksi verilerini açıklayacakken, Hazine 3 yıl vadeli altına endeksli tahvil ve kira sertifikası ile 5 yıl vadeli TLREFe endeksli tahvil ihraç edecek. Türk finansal varlıkların seyri açısından ise küresel risk iştahının belirleyici olabileceği düşünülüyor."