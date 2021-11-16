Borsa İstanbul Genel Müdürü Ergun'dan şirketlere davet

Haberin Devamı

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, "Ülkemizin büyümesinin temel dinamosu olan şirketlerimizi, yani üretim, yatırım ve ihracat yapan, istihdam oluşturan şirketlerimizi, büyümelerini sermaye piyasaları yoluyla finanse etmeleri için borsaya davet ediyoruz." dedi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen ve "Yeniden Birlikteyiz" temasıyla gerçekleştirilen Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın katılımıyla hibrit olarak başladı.

Gözden Kaçmasın Borsa güne rekor seviyeden başladı Haberi görüntüle

Toplantının açılışında konuşan Ergun, Borsa İstanbul olarak, şirketleri ve yatırımcıları sermaye piyasalarının sunduğu imkanlardan daha fazla faydalandırmak istediklerini, bu amaçla halka arzları artırarak şirketlere daha fazla kaynak aktarmaya ve yabancı yatırımcılarla kurumsal iletişimi güçlendirmeye çalıştıklarını, sundukları finansal hizmet ve ürünleri artırmaya devam ettiklerini söyledi.

Ergun, "Bu kapsamda, ülkemizin büyümesinin temel dinamosu olan şirketlerimizi, yani üretim, yatırım ve ihracat yapan, istihdam oluşturan şirketlerimizi, büyümelerini sermaye piyasaları yoluyla finanse etmeleri için borsaya davet ediyoruz." dedi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Bakan Elvan'dan döviz kuru ve enflasyon mesajı Haberi görüntüle

Bu yıl iş yapma modellerini değiştirdiklerini, başvurudan önce, karar aşamasında ve hazırlık aşamasında şirketlerin ne sıkıntıları varsa çözen ve destek veren bir borsa olduklarını dile getiren Ergun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amacımız, her sene, ülkemizin büyümesine katkı sağlayan, çok sayıda büyük şirketlerimizin yatırımlarını, halka arz aracılığıyla finanse etmelerini sağlamaktır. Çünkü, şirketlerimizin yatırımları için ihtiyaç duydukları 'uzun vadeli ucuz TL' sadece sermaye piyasalarında mevcuttur. Diğer yandan, yabancı yatırımcılar ile kurumsal iletişimimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu amaçla, Dünya Borsalar Federasyonunun, yönetiminde ve tüm alt çalışma komitelerinde görev aldık. Diğer dünya borsaları ile birlikte çalışıyoruz. Ayrıca, İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesindeki, Borsalar Forumunun genel sekretaryasını yürütüyoruz."

Sundukları finansal hizmetler ve ürünleri, piyasaların derinliğini artırma amacıyla çeşitlendirdiklerini belirten Ergun, bu konudaki gelişmelerden ve devreye alınan uygulamalardan bahsetti.

Haberin Devamı

Korkmaz Ergun, "Dünyayı etkileyen salgın sürecinde, Borsa İstanbul olarak tüm hizmetleri kesintisiz bir şekilde sunmaya devam ettik. Sektör olarak çok ciddi bir sınavdan geçtik, değişen koşullara hızlı bir şekilde ayak uydurmayı başarabildik." diyerek sözlerini tamamladı.

Gözden Kaçmasın Profilo’nun fişini avukatı çekti Haberi görüntüle

"NİHAFİ HEDEFİMİZ; ÜLKEMİZİN KALKINMASINA HİZMET ETMEK"

TSPB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztop da salgında hızlanan dijitalleşme süreçlerine değinerek, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) finans sektöründeki etkilerini anlattı.

Finansal teknoloji şirketlerini ve blokzincir bazlı teknolojilerin gelecek dönemde finansal mimariyi yeniden şekillendireceğini dile getiren Öztop, TSPB'nin, tüm kurumlarıyla birlikte yeniliklere en hızlı adapte olan sektörlerin başında geldiğini ifade etti.

Haberin Devamı

Öztop, ekonominin sürdürülebilir büyümesinin ve ülkenin kalkınmasının yolunun sermaye piyasalarının gelişmesi ve derinleşmesinden geçtiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sermaye piyasalarının derinleşmesinin yolu ise yatırımcı sayısının artırılmasından geçiyor. Aslında, salgın sürecinde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde yatırımcı sayısında artış kaydettik. Birlik olarak, bu yatırımcı bazımızı koruyabilmek için yatırımcı memnuniyetini artırmaya yönelik politikaların oluşturulmasını öncelikli gündem maddesi olarak belirledik. Birliğimizin bir meslek örgütü olarak nihai hedefi, ülkemizin kalkınmasına hizmet etmek. Bu anlamda sermaye piyasamızın tüm paydaşlarının refahını artırmayı önemsiyoruz. Yatırımcılarımız en temel paydaşlarımız. Diğer bir temel paydaş grubumuz ise girişimcilerimiz."

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Kripto paralarda sert düşüş Haberi görüntüle

İKİ GÜN BOYUNCA 35 PANEL GERÇEKLEŞTİRİLECEK

İbrahim Öztop, yeni nesil girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesinde sermaye piyasalarının rolünü çok önemsediklerini belirterek, bu kapsamda, gerek dijitalleşme, gerekse yeni nesil girişimcilik konusunu kongrede uzmanların her yönüyle ele alacağını söyledi.

Kongrenin, "Koronavirüs Sonrası Ekonomi ve Finansal Piyasalar", "Sürdürülebilirlik", "Dijital Dönüşüm ve Gelecek Senaryoları" ile "Yeni Nesil Girişimcilik ve Sermaye Piyasası Olanakları" olmak üzere dört ana başlık altında düzenleneceğini dile getiren Öztop, iki gün boyunca, 35 panel ve 23 farklı eğitimde; yurt dışından ve Türkiye'den 200'e yakın uzman, akademisyen, sivil toplum örgütü, kamu ve reel sektör temsilcisinin deneyimlerini paylaşacağını sözlerine ekledi.