Borsa İstanbul bilgilendirme videolarına devam ediyor

Borsa İstanbul, yatırımcıları bilgilendirme amaçlı videolara bir yenisini ekleyerek, Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) ile ilgili bilgileri sosyal medya hesaplarında paylaştı.



Borsa İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yayınladığı videoda, YTM'nin, sermaye piyasalarına olan güveni artırmak için kurulduğu ve risklere karşı küçük yatırımcının sigortası olduğu kaydedildi.



YTM'nin Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde alınan tazmin kararını yerine getirmek için kurulan kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluş olduğu anımsatılan videoda, yatırım kuruluşlarının mali durumları bozulduğunda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilen karar ile YTM'nin devreye girdiği bildirildi.



Videoda, yatırımcıların taleplerini YTM’ye yazılı olarak iletmeleri gerektiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:



"Ödenecek tazminat sadece ve sadece iki şarta bağlıdır. Bunlardan biri kurumun müşterisine nakit ödeme yapamaması, diğeri ise sermaye piyasası araçlarını teslim edememesidir. Yani her zarar YTM’nin sorumluluk alanı içinde değildir. Tazminat talebinde bulunma hakkı, kararın ilanından itibaren bir yıl sonra zaman aşımına uğrar. Hak sahibi her bir yatırımcıya ödenecek azami tazmin tutarı 2020 yılı için 217 bin 801 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutar ayrıca yatırımcı tazmin merkezine devredilen aracı kurum müşterileri için geçerlidir. Daha fazla bilgi için ytm.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz."