Borsa İstanbul, Abu Dabi Borsası’na teknoloji ihraç edecek

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
MEB 81 ile yazı gönderdi: Kronik rahatsızlığı olanlar ile özel eğitim öğrencileri devamsızlıktan muaf tutulacakMEB 81 ile yazı gönderdi: Kronik rahatsızlığı olanlar ile özel eğitim öğrencileri devamsızlıktan muaf tutulacak#Milli Eğitim Bakanlığı
Novak Djokovicten tarihi karar: Bütün sonuçlarına hazırım...Novak Djokovic'ten tarihi karar: 'Bütün sonuçlarına hazırım...'#Novak Djokovic
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalıSebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'#Beslenme
Rus ordusu saldırı pozisyonuna geçmişti... Peş peşe flaş açıklamalarRus ordusu saldırı pozisyonuna geçmişti... Peş peşe flaş açıklamalar#Rusya
Türkiye-BAE Yatırım Toplantısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik bağlantının güçlenmesi için adımlar atıyoruzTürkiye-BAE Yatırım Toplantısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik bağlantının güçlenmesi için adımlar atıyoruz#Cumhurbaşkanı
6 muhalefet partisi liderinin buluşması... Bahçeli: Bu ittifak çürümüş ve çözülmüştür6 muhalefet partisi liderinin buluşması... Bahçeli: Bu ittifak çürümüş ve çözülmüştür#MHP
İnfial yaratan görüntüler Göçmen teknesine binip poz verdilerİnfial yaratan görüntüler! Göçmen teknesine binip poz verdiler#Tunus
Annenin korkusu sapığa yaramışAnnenin korkusu sapığa yaramış#ÖĞRETMEN
Sağlık çalışanlarını sevindirecek haber: Cumhurbaşkanımız ile görüşeceğimSağlık çalışanlarını sevindirecek haber: 'Cumhurbaşkanımız ile görüşeceğim'#AK Parti
Murat Sancak: Şenol Güneş hayırlı olsunMurat Sancak: 'Şenol Güneş hayırlı olsun'#Şenol Güneş
Ataşehirde şok görüntü Kanserle Mücadele Derneği süsü vermişlerAtaşehir'de şok görüntü! 'Kanserle Mücadele Derneği' süsü vermişler#İstanbul
Kaçamazsın benimsin Hayranları da eleştirdi: Takıntılı tacizciKaçamazsın benimsin! Hayranları da eleştirdi: Takıntılı tacizci#Kanye West
Elektrik paketinde sona gelindiElektrik paketinde sona gelindi#Elektrik Faturaları
Tarihte ilk kez Ulusal Acil DurumTarihte ilk kez! 'Ulusal Acil Durum'#KANADA
Canlı yayında şaşırtan sözler: Cenaze programımı hazırladımCanlı yayında şaşırtan sözler: Cenaze programımı hazırladım!#Yaşar Alptekin
HABERLEREkonomi Haberleri

Borsa İstanbul, Abu Dabi Borsası’na teknoloji ihraç edecek

#Borsa İstanbul#Abu Dabi Borsası#BAE
Borsa İstanbul, Abu Dabi Borsası’na teknoloji ihraç edecek

Borsa İstanbul ile Abu Dabi Borsası arasında anlaşma yapıldı. Anlaşmaya göre Borsa İstanbul, Abu Dabi Borsası'na teknoloji ve uygulama alanında destekler sunacak.

Haberin Devamı

Borsa İstanbul ile Abu Dabi Borsası (ADX) arasında imzalanan ticari anlaşma kapsamında; Borsa İstanbul, Abu Dabi Borsası’na bilgi teknolojileri alanında uygulama ve danışmanlık desteği verecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Şubat tarihinde Birleşik Arap Emirliklerine yaptığı ziyaret sırasında Borsa İstanbul ile Abu Dabi Borsası arasında ticari anlaşma imzalandı. Anlaşmayı Borsa İstanbul adına Genel Müdür Korkmaz Ergun, Abu Dabi Borsası adına Genel Müdür ve CEO Saeed Al Dhaheri imzaladı. İki ülke borsaları arasında imzalanan bu ticari anlaşma kapsamında; Borsa İstanbul’un, Abu Dabi Borsası’na bilgi teknolojileri alanında uygulama ve danışmanlık desteği vereceği belirtildi.

Bu konudaki ilk mutabakat zaptının, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 24 Kasım 2021 tarihinde Türkiye’yi ziyareti sırasında iki ülke borsaları başkanları arasında imzalandığı belirtildi. İki borsa arasında sürdürülen görüşmeler neticesinde Borsa İstanbul Abu Dabi Borsası’na sistemlerin kurulması, entegrasyonu, platformun güncellenmesi, verilerin yeni platforma aktarılması, uygulama ve kabul testleri, tecrübe aktarımı ve eğitimlerin yanı sıra bilgi teknolojileri alanında danışmanlık verecek. Hizmetlerin bir kısmı uzaktan erişim ile bir kısmı da Abu Dabi’den verilecek olup, proje sonrasında da iş birliğinin devam etmesi amaçlanıyor.

Abu Dabi Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hisham Khalid Malak konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Küresel ortaklıkları genişletmek, ADX’in likiditeyi arttırma, piyasa verimliliğini geliştirme ve piyasamızın sürdürülebilir büyümesini sağlama stratejisinin ana unsurudur. Borsa İstanbul’un ADX’in teknoloji kapasitesinin daha da geliştirilmesinde oynayacağı rolü memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrıca, Kasım ayında imzalanan mutabakat zaptı doğrultusunda borsalarımızın karşılıklı yararı için daha fazla iş birliği alanı keşfetmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.”

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Borsa İstanbul olarak imzaladıkları bu ticari anlaşma ile ilk hizmet ihracatını gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Yaptığımız anlaşma çerçevesinde, Abu Dabi Borsasının teknolojik dönüşüm çalışmalarına yardımcı olacağız. Bu çalışmalar çerçevesinde bilgi ve tecrübelerimizi başka Borsalara da aktarabilmek konusunda çok heyecanlıyız. Bu projede en etkin şekilde sistem testleri, sistem entegrasyonu ve veri transfer işlemlerinde Abu Dabi Borsası ile birlikte çalışacak, çeşitli konularda danışmanlık verecek ve elimizden gelenin en iyisini yaparak bu projeyi Borsa İstanbul’un marka projesi olarak en güzel şekilde tamamlayacağız. Önümüzdeki dönemlerde bu tip iş birliklerini farklı projelerle artırarak devam ettirmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda çeşitli konularda farklı borsaların taleplerini değerlendiriyoruz. Abu Dabi Projesinde yer alacak tüm çalışma arkadaşlarımıza ve ADX Borsası çalışanlarına bu projede başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Abu Dabi Borsası Genel Müdürü ve CEO’su Saeed Hamad Al Dhaheri şöyle konuştu: “Borsa İstanbul ile ortaklaşa gerçekleştirilen bu girişim ADX’in teknoloji kapasitesini daha da artıracak, yeni ortaklarımızla yakın çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. ADX işlemleri daha verimli hale getirmek ve müşteri deneyimini geliştirmek için yeni teknolojiye yatırım yaparken, ürün ve hizmet yelpazesini de genişletiyor. Son aylarda, yenilikçi teknoloji sunmak adına Nasdaq ile ortaklık kurarak bir dizi kotasyon gerçekleştirdik ve türev piyasasını devreye aldık. Ortaklık ağımız, ihraççılar ve yatırımcılar için tercih edilen bir piyasa olma yolundaki ‘ADX One’ stratejisine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Borsa İstanbul#Abu Dabi Borsası#BAE

BAKMADAN GEÇME!

Hızlı antijen testi uyarısı Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...

Hızlı antijen testi uyarısı! 'Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...'

#Koronavirüs
Milli gururlarımız

Milli gururlarımız

#Sena Elçin Karakaş
Pandemide bahar umudu

Pandemide bahar umudu

#Omikron

BAKMADAN GEÇME!

Hızlı antijen testi uyarısı Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...

Hızlı antijen testi uyarısı! 'Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...'

#Koronavirüs
Milli gururlarımız

Milli gururlarımız

#Sena Elçin Karakaş
Pandemide bahar umudu

Pandemide bahar umudu

#Omikron