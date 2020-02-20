Borsa İstanbul 2-0 öne geçecek! Mayıs ayında BİST 100 Endeksi’nden iki sıfır atılacak

HAKAN Atilla... Halk Bankası genel müdür yardımcısıyken İran yaptırımlarıyla ilgili suçlanarak ABD’de tartışmalı bir şekilde tutuklandı. 32 ay ceza aldıktan sonra 5 ayrı cezaevinde 28 ay hapis yattı ve tahliye oldu. Hakkını aramak için yargı sürecini ABD’de temyize götürdü, kendisi Türkiye’ye döndü. Şimdi kariyerine Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak devam ediyor. Yeni görevini üstlendikten sonra ilk kez basın toplantısı düzenleyen Atilla, Borsa İstanbul’un (BİST) geleceğine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. 27 Nisan’da borsa endeksinden iki sıfır atacaklarını söyleyen Atilla, “Dünyada 6 ülkede endeksler bu seviyede. İçlerinde Iran ve Malezya gibi ülkeler var. Bu uluslararası yatırımcıda yüksek enflasyon ve pahalı piyasa algısı yaratıyor” dedi.

YENİ ŞİRKETLER İÇİN ÇALIŞMA

Yeni halka arzlar için çalıştıklarını söyleyen Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, kotasyon yönetmeliğini daha piyasa dostu hale getirmek istediklerini de söyledi. Halka açık şirket sayısının artmasını istediklerini, özellikle büyük şirketlerin borsaya kote olması için uğraştıklarını belirten Atilla, start-up şirketlerine yatırımın ve bu şirketlerden çıkışın da BİST bünyesinde gerçekleşmesini istediklerini sözlerine ekledi.





BORSA FİNANS MERKEZİNE TAŞINACAK

İstinye’de 85 dönüm arazi üzerinde kurulu bulunan Borsa İstanbul en geç 2023 yılında İstanbul Ataşehir’deki Finans Merkezi’ne taşınacak. Merkez Bankası başta olmak üzere finans kuruluşlarının merkezi durumuna gelen Ataşehir’e taşınma sürecini Varlık Fonu ile istişare ettiklerini söyleyen Hakan Atilla, “Bu teknolojik ortamda artık bizin devasa binalara ihtiyacımız yok” diye konuştu.

YATIRIMCIYI TEŞVİK EDECEĞİZ

Borsaya daha fazla yatırımcı gelmesi için çalıştıklarını söyleyen Hakan Atilla, “Daha önce kapanan tahtalarla ilgili bizim birşey yapmamız mümkün değil. Bu konular başta SPK olmak üzere düzenleyici kurumların alanına giriyor. Temettü yani kâr payı önemli unsur. Temettünün vergilendirilmesi konusunu değerlendiriyoruz. Daha basit olabilir mi, bakıyoruz” şeklinde konuştu.

BİGA 6 BANKAYLA BAŞLADI

2018’de Takasbank’ın başlattığı kısa adı BİGA olan ‘1 gram altın’ projesiyle blokzincir teknolojisinin Türkiye’de ilk olarak yüzde 100 fiziki karşılığı olan altın transfer sisteminde kullanıldığını anlatan Atilla, bitcoinin de ileride vadeli işlemler piyasasında alınıp-satılabileceği sinyalini verdi. Dünyanın fiziksel altına dayalı blokzincir tabanlı ilk transfer sistemi olan BİGA projesiyle, altın transferlerinin 7 gün 24 saat yapılabilmesinin önü açılmıştı. Blokzincire dayalı oluşturulan altyapının test çalışmaları Altın Transfer Sistemi’nde yer alan Ziraat Bankası, Vakıfbank, Garanti BBVA, Albaraka Türk ve Kuveyt Türk tarafından tamamlanmıştı.

DAVA SÜRECİ KİTAP OLACAK

BASIN toplantısına ABD’de yaşadığı süreci özetleyerek başlayan Hakan Atilla sonrasında, “Bu aşamada bunlar bize özel kalsın. Yazılmamasını rica ediyorum. ABD’deki yargı sürecim temyiz davasıyla devam ediyor. Yargı süreci bitsin yaşadıklarımı tekrar konuşuruz. ABD’deki yargı süreçleriyle ilgili tez yazacak kadar bilgi sahibi oldum. ABD’deki tutukluluğum süresince çok olay yaşadım, çok da insan tanıdım. Bunları unutmamak için notlar aldım. İleride kitap yazabilirim” diye konuştu.

1997’DE YÜZDE 70 PRİM YAPTI

İSTANBUL Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) adıyla 1986 yılında faaliyete başlayan borsada, 1997’de Tuncay Artun döneminde yılbaşındaki endeks değişikliğiyle hesaplanan değerinden iki sıfır atılmıştı. Yılın ikinci işlem günü olan 3 Ocak 1997’de 100 bini geçerek 103.500 olan endeks, 1.035’e inmişti. Sıfır atılmasının ardından piyasanın ucuz görünmesiyle artan sermaye akımları endekse ralli yaptırmıştı. Borsa tarihinde ilk sıfırın atıldığı 1997 Ocak ayında borsa endeksi yüzde70’e yakın yükseliş göstermişti.

BİST HALKA ARZI BU YIL OLUR

BİST halka arzını bu yıl gerçekleştirmek istediklerini anlatan Hakan Atilla, “Hem değerleme hem de gelirler anlamında bu yıl bitmeden halka arza hazır hale geliriz. Yılın ikinci yarısında bu gündeme gelebilir” dedi. İşlem hacminin ikiye katlandığını, pay piyasasında şu anda günlük hacmin 7-8 milyardan, 20 milyara çıktığını, vadeli işlemlerde bu rakamın 8 milyarı bulduğunu anlatan Atilla, “Altın piyasası da beklenenden çok daha iyi seviyede. Borçlanma tarafında da alım-satım 60-70 milyar hacim var. Gelir yaratma ve potansiyel anlamda borsa iyi durumda” diye konuştu.