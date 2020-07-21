Borsa İstanbul 120 bin puanın üzerinde

Borsa İstanbul 100 endeksi, güne 890 puan ve yüzde 0,75 değer kazanarak 120 bin 170 puana çıktı. BIST 100 endeksi sonrasında yükselişini sürdürerek en yüksek 120 bin 308 puanı gördü. Endeks böylelikle 19 Şubat tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi görmüş oldu. BIST 100 endeksi saat 11.06 itibarıyla 120 bin 125 puan seviyesinde işlem görüyor. Bankacılık endeksi ise, yüzde 0.47 yükselişle 127 bin 702 puandan işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün günü yüzde 0,42 değer kazancıyla 119.280,87 puandan tamamladı.

Analistler, yen tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin olumlu haber akışının yanı sıra ABD yönetiminin yeni teşvik paketi görüşmeleri ve AB liderlerinin kurtarma programı ve bütçe konusunda anlaşmalarının küresel pay piyasalarını pozitif etkilediğini belirtti.

Çin ve ABD arasında yaşanan gerilimin küresel risk iştahını gölgelediğini ifade eden analistler, yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, piyasaların salgın ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber odaklı seyir izleyeceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 116.500 ve 117.000 seviyelerinin destek, 120.000 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.