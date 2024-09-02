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Borsa İstanbul 10 bin puanı aştı

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#Borsa İstanbul#Borsa#Bist
Borsa İstanbul 10 bin puanı aştı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2024 10:05

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,47 yükselişle 9.879,82 puandan başladı. Açılış ardından BİST 100 endeksi 10 bin puanı aştı.

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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 46,60 puan ve yüzde 0,47 artışla 9.879,82 puana yükseldi. Saat 11:11 itibarıyla Borsa İstanbul 100 endeksi 10 bin 10 puana çıktı. 

 

Analistler küresel pay piyasalarının, başta ABD'deki istihdam raporu olmak üzere yoğun makroekonomik veri takviminin takip edileceği haftaya temkinli başladığını söyledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkı para politikasını bu aydan itibaren yavaş yavaş gevşeteceği fiyatlanırken, yıl sonuna kadar atılacak adımların büyüklüğü belirsizliğini koruyor.

 

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#Borsa İstanbul#Borsa#Bist

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