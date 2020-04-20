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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 20.04.2020 - 10:50,Son Güncelleme:

Borsa haftaya yükselişle başladı

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Borsa haftaya yükselişle başladı
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,49 yükselişle 98.661,63 puana çıktı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 481,81 puan ve yüzde 0,49 değer kazanarak 98,661,63 puana ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 0,36 ve holding endeksi yüzde 0,57 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,28 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 2,83 ile spor oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde küresel piyasalardaki alış ağırlıklı seyre paralel yüzde 2,10 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 98.179,82 puandan tamamladı.

Analistler, geçen hafta ülkelerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirleri gevşetmeye başlaması ile piyasalarda pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bu hafta konuyla ilgili gelişmelerin yanı sıra yurt dışında imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksleri (PMI) ve yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.000 puanın destek konumunda olduğunu belirten analistler, 99.000 ve 100.000 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti. 

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