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Borsa günü yükselişle tamamladı

#Borsa İstanbul#Kapanış#Yükseliş
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,84 değer kazanarak günü 1.396,92 puandan tamamladı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 25,23 puan artarken, toplam işlem hacmi 15,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,47 ve holding endeksi yüzde 1,52 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 4,09 ile metal, ana sanayi oldu.

Analistler, ABD'de borç limiti konusunda yaşanan olumlu gelişmeler ve emtia fiyatlarının kısmen de olsa sakinleşmesiyle küresel pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyrin hakim olduğunu söyledi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporu başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.370 ve 1.355 seviyelerinin destek olarak izleneceğini, 1.420 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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#Borsa İstanbul#Kapanış#Yükseliş