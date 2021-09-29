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Borsa günü yükselişle tamamladı

#Borsa İstanbul#Kapanış#Endeks
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,59 değer kazanarak günü 1.391,92 puandan tamamladı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,15 puan artarken, toplam işlem hacmi 12,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,58 ve holding endeksi yüzde 0,83 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 0,85 ile metal, ana sanayi oldu.

Analistler, tedarik zinciri ve enerji arzındaki problemler öncülüğünde artan enflasyonist baskılar nedeniyle dünya borsalarında dünkü sert düşüşün ardından bugün piyasalarda risk iştahında artışlar gözlemlendiğini ifade etti.

Yarın dünyanın önde gelen merkez bankalarının yetkililerinden gelecek açıklamaların piyasaların odağında olacağını belirten analistler, veri gündeminde de yurt içinde dış ticaret istatistikleri, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ve İngiltere'de büyüme, Çin'de Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Almanya'da enflasyonun öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1,370 ve 1.340 seviyelerinin destek, 1.420 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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#Borsa İstanbul#Kapanış#Endeks