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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 08.02.2021 - 18:30 | Son Güncelleme:

Borsa günü yükselişle tamamladı

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Borsa günü yükselişle tamamladı
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,51 değer kazanarak günü 1.534,91 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,74 puan artarken, toplam işlem hacmi 35,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,41 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,56 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,75 ile madencilik en çok kaybettiren ise yüzde 2,17 ile spor oldu.

Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışıyla küresel pay piyasalarında alıcılı bir seyir izlendiğini belirtti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ve Almanya'da dış ticaret dengesi, ABD JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 ve 1.570 seviyelerinin direnç, 1.505 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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