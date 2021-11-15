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Borsa günü rekorlarla tamamladı

#Borsa İstanbul#REKOR#BIST
Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,91 değer kazancıyla 1.702,49 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu tazelerken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 1.710,79 puana taşıdı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 63,99 puan artarken, toplam işlem hacmi 33,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 9,74 değer kazanarak 19 Eylül 2013'ten bu yana en iyi günlük performansını kaydederken, holding endeksi yüzde 5,01 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 0,39 ile bilişim oldu. Gün boyunca banka hisseleri öncülüğünde pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,91 değer kazancıyla tamamlayarak kapanış rekorunu 1.702,49 puana taşıdı.

Analistler, Garanti BBVA ana hissedarı Banco Bilbao Vizcaya Argentaria'nın, Garanti BBVA'nın tamamı için gönüllü pay alım teklifinde bulunacağını açıklamasının ardından bankacılık hisselerinin hızlı yükseldiğini bildirdi. Garanti BBVA'nın hisse fiyatı yüzde 9,92 artışla 11,63 lira ile tavan olurken, aynı zamanda 13 Şubat 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Garanti BBVA hisselerinin tavan olmasının ardından güçlü alışların diğer banka ve holding hisselerinde de etkili olduğunu dile getiren analistler, borsadaki iyimserliğin yarın da devam edebileceğini kaydetti.

Analistler, yarın Avro Bölgesi'nde büyüme ile ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışlar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti. ABD ve Avrupa merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğine değinen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.720 puanın direnç, 1.640 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

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#Borsa İstanbul#REKOR#BIST

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