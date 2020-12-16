Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,95 puan azalırken, toplam işlem hacmi 33,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,72 ile iletişim, en çok kaybettiren ise yüzde 2,13 ile turizm oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın "2021 Yılında Para ve Kur Politikası" tanıtım toplantısındaki açıklamalarıyla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1.409,78 puanı gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 1.390-1.395 bandında dengelendi.

Analistler, piyasaların, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına odaklandığını belirtti.

Fed'in, yılın son toplantısında faizler ve varlık alımlarında bir değişiklik yapmasının beklenmediğini ifade eden analistler, karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarında, piyasaları destekleyici sözle yönlendirmelerin güçlenebileceğini söyledi.

Analistler, yarın yurt içinde kısa vadeli borç istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararı ve Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.320 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.