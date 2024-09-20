Borsa güne yükselişle başladı

Haberin Devamı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,92 puan ve yüzde 0,11 artışla 9.986,53 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,05 ve holding endeksi yüzde 0,05 değer kazandı. Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 0,47 ile iletişim, en çok gerileyen yüzde 0,30 ile taş toprak oldu.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,06 değer kazancıyla 9.975,61 puandan tamamladı.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) 4 yıl aradan sonra 50 baz puanlık faiz indirimine gitmesinin ardından "yumuşak iniş" ihtimaline yönelik beklentilerin yeniden güçlenmesiyle pozitif seyrediyor.

Dünya genelinde Fed'in çarşamba günkü kararı sonrasında ABD'de ekonominin ne yönde ilerleyeceği değerlendirilmeye devam edilirken, resesyondan kaçınılabileceği ihtimali risk iştahını besliyor.

Haberin Devamı

Öte yandan, TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), dün politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.

PPK duyurusunda, "Temel mal enflasyonu sınırlı bir artışla düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesi beklenmektedir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu gelişmelerin ardından Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) ise şu sıralarda 254,2 baz puanla Şubat 2020'den bu yana görülen en düşük seviyede bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.150 seviyelerinin direnç, 9.900 ve 9.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.